深夜駕車在郵局前怠速 警一搜查出500克三級毒品

高雄市一名吳姓男子與女友深夜將轎車怠速違規停在大寮區大寮郵局前，林園警分局員警巡邏經過，質疑可能是詐騙集團提領車手上前盤查，吳男下車與警方對談時，駕駛座掉出一包白色粉末，吳男坦言毒品是自己在用的K他命，員警事後又在吳男車上搜出92包咖啡包及K他命，依法送辦。

林園警分局員警昨晚10時許巡邏行經大寮路大寮郵局前，發現一輛轎車停在路邊怠速，一男一女坐在車上，員警上前敲窗盤查，吳男（22歲）一開始稱是在等朋友，言語避重就輕，等吳男下車，警方卻在駕駛座看見一包以夾鏈袋包裝的白色粉末。

吳男坦承，那包夾鏈袋裝的是K他命，他當時正在車上使用。員警立即搜索吳男轎車車廂，共發現74包毒品咖啡包，檢驗呈三級毒品卡西酮毒品反應（含袋毛重475.38公克）、18包K他命（含袋毛重71.1公克），及現金7萬1千元，吳男這時才承認涉嫌販毒。

警方扣押吳男車上的毒品、現金及手機後，依毒品危害防制條例意圖販毒移送高雄地檢署偵辦，警方將持續追查上下游。另吳男女友是否涉嫌吸毒，已採尿送驗。