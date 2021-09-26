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越籍移工慶生變調！ 壽星遭刺2刀 警14小時內逮兇嫌
高雄楠梓阮姓越南籍移工，昨晚相約多名同鄉到租屋處慶生，幾杯黃湯下肚後，與兩名友人發生口角，演變成衝突，遭汝姓男子持剪刀刺傷腹部、胸部，阮男逃到屋外又遭曲姓男子毆打，隨後汝、曲兩人搭車逃亡大寮，今天相繼被逮。阮男送醫後，無生命危險，詳細原因仍待警方釐清。
據了解，阮男昨晚相約多名同鄉友人到楠梓的租屋處聚餐，卻在9時許，與友人發生口角，演變成衝突；汝男隨手持15公分剪刀刺傷阮男，雙方扭打到屋外，隨後阮又遭曲男毆打。
汝、曲兩人行兇後，一同搭乘計程車前往大寮藏匿，過了一夜；汝男由警方逮捕，曲男透過原雇主通知，今天中午到案。目前警方已經將人帶回，並請通譯訊問筆錄，整起案件將朝殺人未遂偵辦。
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