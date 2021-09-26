竊車先繳停車費...被PO網還恐嚇撤文 桃園毒鴛鴦落網
桃園市吳姓男子日前經過停車場，見轎車未上鎖、鑰匙放車內，繳了1200元停車費後竊車揚長而去，3天後發現失主將自己的監視錄像PO網，竟致電失主要求撤文並恐嚇「我知道妳家住哪」，但隔天就被警方循線拘提到案，隨車毒品也被查獲，警詢後依竊盜、恐嚇、毒品罪嫌移送法辦。
桃園一名女網友22日在臉書社團PO文，稱3月剛買的白色VIOS轎車在自家樓下收費停車場遭竊，且竊賊還「幫忙」繳了1200元停車費才駕車離開；女子先是至武陵派出所報案，再將車輛照片、竊賊錄像PO網，希望找回愛車。
警方成立專案小組並調閱監視畫面，鎖定吳姓男子（45歲）涉有重嫌，23日先循線在大溪區找到失竊的白色轎車，昨天再於桃園區中埔二街停車場持拘票逮捕吳男，並在他與王姓女友（43歲）的銀色VIOS座車上查獲海洛因、安非他命等毒品。
警方調查，吳男19日經過停車場時，一輛與自家車同款、不同色的轎車未上鎖，又見鑰匙就擺在車內，繳費後便將車開走；吳22日在臉書看到失主PO出自己繳停車費的影像，疑因擔心曝光，便先將贓車停放到大溪區某停車場，事前把車內物品含腳踏墊、雨傘、娃娃等搜括一空，隨後致電失主表示「若不報案，就把車還你」更出言恐嚇「我知道妳家住哪裡」。
吳男25日落網，詢後依竊盜、恐嚇、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，當天同車的王姓女友也依毒品罪嫌送辦。
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