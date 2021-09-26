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獨／少見！台中打AZ引起心肌炎案 連打5天強心針才救回

違停沒戴口罩跟警對嗆 車內還查出爆裂物跟毒品

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

警方25日在新北市新店區巡邏時，發現一違規停車的轎車，警方前往盤查，高姓駕駛下車後未戴口罩，還跟警方兇狠對嗆，警方因此使用防護噴霧並執行管束，另名王姓乘客及謝姓乘客神情慌張，警方陸續在車內發現藍波刀、爆裂物及毒品。全案將高男等三人依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，未戴口罩部分也將請衛生單位開罰。

據了解，25日下午1點40分左右，警方在新店區中正路與民權路口巡邏，看到一違停的轎車，便前往查看。不料，19歲的高姓駕駛下車後沒依防疫規定戴著口罩，還跟警方對嗆，員警規勸無效，只好使用防護型噴霧器並執行管束。

接著，車內的18歲王姓男子神情慌張，警方在他身上查獲藍波刀，還有爆裂物，王男坦承是他自製的爆裂物，他稱只是帶在身上防身用。一旁的18歲謝姓男子身上則是查獲3包安非他命。

警方訊後，全案將高男及王男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，另謝男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺北地檢署偵辦。高姓男子未戴口罩部分將函請衛生單位開罰。

警方在犯嫌身上查獲藍波刀。記者王怡蓁／翻攝
警方在犯嫌身上查獲藍波刀。記者王怡蓁／翻攝
王姓男子（前）與高姓男子（後）遭移送法辦。記者王怡蓁／翻攝
王姓男子（前）與高姓男子（後）遭移送法辦。記者王怡蓁／翻攝
警方在違停的轎車內查獲犯嫌自製爆裂物。記者王怡蓁／翻攝
警方在違停的轎車內查獲犯嫌自製爆裂物。記者王怡蓁／翻攝
高姓駕駛違規停車，沒戴口罩下車，還兇狠對嗆員警。記者王怡蓁／翻攝
高姓駕駛違規停車，沒戴口罩下車，還兇狠對嗆員警。記者王怡蓁／翻攝
警方在犯嫌身上查獲毒品。記者王怡蓁／翻攝
警方在犯嫌身上查獲毒品。記者王怡蓁／翻攝

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