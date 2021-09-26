4歲男童生殖器被夾傷 虐童保母限制住居、男友覊押禁見

彰化縣無照邱姓保姆被控虐待3名幼童，其中4歲男童不僅生殖器疑似遭夾傷，腳掌也遭燙傷組織壞死，邱女與同居黃姓男友落網後仍否認犯行，彰化地檢署檢察官訊後將黃男依涉有違反兒童及少年福利與權益保障法及傷害等罪嫌聲押獲准，邱女庭訊時身體不適送醫後，檢方今天諭知邱女限制住居，再釐清案情。

被害林姓媽媽說，她6月間透過網路保母社團找保姆，邱姓保母（25歲）即主動和她連絡，她即將兒子託付邱女帶，本來覺得保母帶得不錯，加上她和丈夫因工作忙，不能照顧孩子，也從日間托育調到全日託，但後來3次要去看孩子時，保母都說外出，後來只好以視訊看孩子。

7月29日林女帶回孩子後卻發現孩子陰莖疑似被剪刀柄夾傷，腳也疑似被燙傷組織壞死，她即帶孩子到醫院檢查，醫院診斷書上寫「陰莖開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足二度燙傷」醫院也通報社會處，孩子回來後連要洗澡都很害怕，不敢碰水，讓她看了很心疼。

社會處從6月底陸續接獲家長及醫院通報，投訴此保母疑似虐待3名幼童，社會處即派社工介入關心，開始到溪湖保母住處找人，但去了5次都撲空，即請警方協尋，後來社會處才發現保母用的是假名。

社會處到8月底終於查訪到保母，現場告知兒童及少年福利與權益保障法相關法規，但發現保母避重就輕，僅表示單純幫忙照顧朋友小孩，後來仍不知去向。

警方終於在前晚在員林將邱女和及同居黃姓男友拘提到案，除了林姓媽媽，另一名賴姓母親也出面指控，表示邱女曾照顧她的小孩，但後來她發現孩子的眼角和腳都有淤青，邱女都說是小孩自己撞到，後來又發現兒子背後大面積淤青，邱女才說是開車時，小孩在後座不乖，才教訓一下，賴女即把孩子帶回不敢再讓邱女帶。

由於邱女和黃姓男友都說林女4歲兒子陰莖的傷是騎腳踏車自己撞到，腳的傷是熱湯不小心燙到，黃男甚至在媒體致電給他時曾說「是家長片面之詞，不然來對質」。

據受害家長指稱邱女利用保母社團上網招攬可以幫忙帶孩子，且每人每名才5000元，還強調是「救救甘苦人的佛心價」，沒想到邱女竟是一名無照保姆。