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生日險變忌日！ 移工壽星被兩同鄉追打 胸腹還遭刺

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓一名阮姓越南籍移工，昨晚相約多名同鄉到租屋處慶生，但幾杯黃湯下肚後，與在場另兩名友人起口角，雙方從屋內打到屋外，過程中阮男遭其中一人持利剪刺傷胸腹部，友人沒放過他，還一路追打，在場其他友人趕緊跳出來制止。

行兇的兩人最後逃逸，阮男經送醫後暫無生命危險，警方也掌握兩名嫌犯身分追緝中，整起案件將朝殺人未遂偵辦。

昨晚9時許，楠梓分局後勁派出所接獲報案，指楠梓瑞屏路一家連鎖超商有人受傷；經警方到場了解，發現是越南籍移工在租屋處餐敘，酒後發生口角，演變成衝突。

據了解，受傷的阮男年約43歲，昨天生日時，邀請多名同鄉一同到位於瑞屏路租屋處慶生，豈料，卻與其中兩人發生口角，一路從屋內打到屋外，又被追打到巷弄內，過程中，阮男還被其中一人持剪刀刺傷胸部、腹部與腋下。

警方到場，先將阮男送醫救治，所幸當下，他意識清楚，隨後送往高雄總醫院左營分院急救，目前無生命危險。另外，警方已掌握兩名犯嫌身分，目前正積極追緝，並朝殺人未遂方向偵辦。

高雄楠梓越南籍阮姓男子昨晚相約友人到租屋處慶生，卻被兩名同鄉發生口角，從屋內一路被追打附近的巷弄內，也導致胸部、腹部遭刺傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓越南籍阮姓男子昨晚相約友人到租屋處慶生，卻被兩名同鄉發生口角，從屋內一路被追打附近的巷弄內，也導致胸部、腹部遭刺傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓越南籍阮姓男子昨晚相約友人到租屋處慶生，卻被兩名同鄉發生口角，從屋內一路被追打附近的巷弄內，也導致胸部、腹部遭刺傷。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓越南籍阮姓男子昨晚相約友人到租屋處慶生，卻被兩名同鄉發生口角，從屋內一路被追打附近的巷弄內，也導致胸部、腹部遭刺傷。記者陳弘逸／翻攝

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