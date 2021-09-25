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男離奇死亡數日遺體已腐爛 檢：將解剖查死因
台中市大甲區60歲的邱姓男子離奇陳屍在李男住家門前，今天上午經鄭姓長照員發現報警，警方報請台中地檢署相驗，檢察官今天傍晚率法醫相驗，從死者邱男遺體已腐爛，認定邱已死亡數日，是否有傷勢？或其他死因，檢察官近日內將解剖遺體，以釐清死因；並指揮警方持續訪查相關人，以了解本案疑點。
死者邱男陳屍在李男住家門口，今天上午9時，鄭姓長照員要到隔壁戶訪視個案，驚見邱男已無氣息，趕緊報警。警方初步調查，邱男無明顯外傷、打鬥跡象，明顯死亡。據查，李姓屋主疑與死者為酒友，對於邱男倒臥住家大門口稱不清楚。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官今天傍晚率法醫相驗，從死者遺體出現屍斑、腐爛等，碰判死者已死亡數日，因遺體腐爛從外表很難看出有傷勢，因此將於近日內解剖，了解是否有傷勢？或其他死因。
至於邱男陳屍在李男住家門口，死者遺體腐爛，已死亡數日。檢察官指揮警方訪查相關人，針對本案諸多疑點，深入調查，以釐清邱男死因。
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