遭批制度失效 法評會：成效仍待持續觀察努力

針對媒體報導司改會批評法官評鑑新制失效，法官評鑑委員會今天發布新聞稿指出，新制上路1年，具體成效仍待持續觀察及努力，難以目前的請求評鑑成立件數論斷。

新版法官法民國109年施行後，案件當事人可針對法官、檢察官違失行為請求評鑑；今周刊報導指出，新制上路滿1年，民眾請求評鑑成案數掛零，並提到民間司法改革基金會批評制度失效，汰換不適任法官成空談。

法評會新聞稿指出，報導中所提案例被法評會決議不付評鑑，理由包括當事人不適格、法官於個案中認定的法律見解非法官法應予審查的對象；當事人主張遭法官嘲諷、斥責，但法評會勘驗筆錄與開庭錄音，均未見法官有何言行不當。

新聞稿提到，個案評鑑新制施行以來（109年7月17日至110年8月31日），法評會共計收案316件，已結案件171件（其中請求成立1件、請求不成立2件、不付評鑑147件、不予受理20件、撤回1件）。

法評會表示，已結案件的結果，以不付評鑑居多，多因屬法官法第37條第4款「就法律見解請求評鑑」，故作成不付評鑑決議。

法評會說，多數民眾似乎誤認法評會決議可翻轉個案判決結果，顯有誤會或誤用法官評鑑的制度目的；此外，法評會並非法院上級審，承審法官依法獨立審判，當事人如有疑義，應由法定訴訟程序予以確認、糾正或尋求救濟。

法評會還表示，對於每件個案評鑑事件，均就請求人所述詳予調查，包括調取開庭錄音檔案、相關卷證資料，並視案件實際需要，通知請求人、關係人或受評鑑法官到會陳述意見，以利案件審議。

新聞稿最後提到，有關報導所提的聲請人資格疑義、評鑑制度多軌制、設立諮詢單位等，涉及法律制度變更，仍待各界充分討論。由於新制上路1年，具體成效仍待持續觀察及努力，難以目前請求評鑑的成立件數，論斷成效。