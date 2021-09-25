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僅因口角毆傷人 台南茶行老板機車起出改造槍彈

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南茶行劉姓老板去年12月7日凌晨在永康區，因與陳姓男子發生口角，竟持玩具BB槍毆打對方，致頭、臉部成傷，陳報警處理，警方今年1月8日持搜索票，又在劉的機車內起出改造手槍及子彈10顆，經鑑定後均具殺傷力，台南地院認他犯傷害罪處3月徒刑，又犯非法寄藏非制式手槍罪處5年2月徒刑，並科罰金5萬元，可上訴。

劉男前因槍砲等案件，2015年經台南地院更定其刑為3年11月，並科罰金10萬元。又因2007年間犯重利罪被判1年，接續執行後，2019年7月間縮短刑期假釋出監，去年3月24日保護管束期滿。

未料，去年12月7日凌晨0時，他在永康區因與陳男發生口角，持玩具BB槍毆打對方，致陳頭、臉部受傷。

陳不甘受害報警處理，警方今年1月8日中午12時，持台南地院搜索票在他使用的機車內扣得上開槍、彈。經追查，劉於2014年1月間在北區中華西路某KTV，自已故友人處受託取得改造手槍1支及改造子彈10顆。

台南地院合議庭審理時，劉對傷害及寄藏槍彈等犯行坦承不諱。而該批非制式槍彈送往刑事局鑑定，均具殺傷力。

合議庭審酌，劉男明知槍彈為管制物品，未經許可不得寄藏、持有，竟未經許可，無故寄藏具殺傷力非制式手槍1枝、非制式子彈共10顆，時間並長達6年，對社會治安及他人生命、身體、財產的安全構成潛在威脅不輕。

且僅因與人口角，即率爾持玩具BB槍攻擊陳男，致頭部受傷，法治觀念明顯偏差，且迄未能與陳男達成和解，賠償其所受損害及家庭、經濟等一切情狀，分別量處其刑。

台南地院認劉姓男子犯傷害罪處3月徒刑，又犯非法寄藏非制式手槍罪處5年2月徒刑，並科罰金5萬元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認劉姓男子犯傷害罪處3月徒刑，又犯非法寄藏非制式手槍罪處5年2月徒刑，並科罰金5萬元，可上訴。圖／本報資料照

傷害罪 假釋

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