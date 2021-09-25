桃園男在家種大麻求減刑 法院：難認有顯可憫恕判3年

桃園高姓男子走私大麻種子栽培成8株活體，檢方以他摘葉子烘乾，依製造第二級毒品罪嫌起訴，高辯稱「沒有烘乾，用抽風機是讓室內通風」，並請求依刑法59條減刑；法院認為難斷定他有製造第二級毒品行為，但種大麻也無顯可憫恕，依意圖供製造毒品之用而栽種大麻等罪判他3年，可上訴。

檢方起訴指出，高男去年初透過IG向大陸賣家以人民幣1400元訂購35顆大麻種子，並以支付寶平台交易，從國外走私大麻種子來台後，去年5至8月間添購栽培設備，經土壤種植、澆水並施肥，成功種出8株活體大麻。

檢方認為，高以相關設備、材料培育出8株成熟的活體大麻，再以剪刀剪取葉子採收，並以烘乾機乾燥，最後製成可供人施用的第二級毒品大麻葉，還用研磨器粉碎，去年8月12日被中壢警方搜索破獲，偵結依私運管制物品大麻種子進口罪、製造第二級毒品大麻罪起訴他。

審理時，高大致坦承犯行，但就製造大麻部分，高起初辯稱，有拿剪刀採收大麻葉，並使用工具烘乾，但之後又改口說「沒有做烘乾的動作」，他用抽風機是要讓種植室內通風，且只把枯掉部分剪下，沒有特別烘乾，是想說把乾掉部分拿來抽抽看。

法院認為，無論高前後說法哪一個屬實，檢方起訴無明確證據可認定，高曾使用風扇、抽風機或其他人為助力使大麻葉乾燥，且查扣大麻葉只放在緊扣塑膠盒內，未見特別用乾燥設備，難斷定他有製造第二級毒品行為，該部分不另為無罪諭知。

法院審酌，高在警詢、審理中均供稱向賣家訂購10顆大麻，其餘被扣部分是先前遺留，另根據他訂購紀錄也佐證僅有10顆種子。

法院考量，高男栽種的大麻植株數量非巨，侵害法益情節尚不嚴重，依大法官釋字790號解釋，就高所涉意圖供製造毒品之用而栽種大麻犯行減輕其刑。