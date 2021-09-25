無照惡保母涉虐童 落網後稱：又沒做什麼事

邱姓無照保母涉嫌虐待收托幼童，警方據報後以車追人，昨天在彰化縣員林市逮捕剛吃完晚餐的邱女和她的同居人黃姓男子，今天上午他們在偵訊時，對虐童一概否認，邱女自認「又沒做什麼事」，無法接受被捕，警方訊後將移送彰化地檢署並聲押。

社會處今年6月到8月先後接到3件通報，都是邱女涉嫌傷害收托幼童，包括雲林縣和員林市各一名兩歲幼童，和溪湖鎮4歲的林姓幼童，這3件案件都已報警處理。

警方指出，彰化地檢署檢察官指揮員警追緝25歲邱女和30歲黃姓同居男友，因邱女在溪湖、員林、大村都有住所，最後根據她的日常活動習性，以車追人，在員林市美食區找到邱女的車，採取守株待兔，邱女和黃姓同居男友用完餐取車，員警上前出示拘票，帶回他們。

邱女和黃男落網後，一概否認犯行。邱女稱，幼童走路和玩耍時不慎跌傷、撞傷，都不是她打傷。黃男持同樣說法，供稱4歲林姓男童的雙腳大面積燙傷，是喝湯時不慎淋到所致，生殖器受傷是騎腳踏車時夾傷。

依據4歲林童的媽媽指出，她透過網路找保母，今年6月把兒子交給邱女照顧，起初照顧得還不錯，後來改為24小時托育就變了調，邱女一再拒絕她探視孩子，7月29日接回來，發現兒子身體多處受傷，帶到卓綜合醫院和員林基督教醫院檢查，開立診斷書，證明她的兒子陰莖開放性傷口，左大腿內側挫傷，雙側足部二度燙傷。

林母說，邱女原本對孩子受傷一事談和解，後來失聯，封鎖跟她之間的所有聯繫管道，她只好上臉書貼出兒子受虐照片，要邱女出來面對。