女公關遭猛求歡刺死男友人 呆坐伴屍11小時才投案自首

桃園鄧姓酒店女公關疑和謝姓男友約性交，過程起衝突持刀刺穿他心臟斃命，鄧還伴屍11小時才自首，她辯稱是謝毆打她想硬上才痛下殺手，但仍被法院收押；法醫解剖發現謝心臟、肺都遭刺穿，檢方認為鄧犯嫌明確依殺人罪嫌起訴，建請法院審酌她自首量處適當之刑。

檢警調查，鄧女（38歲）今年7月23日早上7點多在她平鎮區延平路住處，因和蔡姓男友人起衝突，竟隨手拿了把水果刀憤而朝蔡左胸口猛刺，當場刺穿蔡男心臟，害他倒臥血泊斃命，鄧卻伴屍長達11小時，當晚6點多良心不安才向警方自首。

警詢時，鄧表示和蔡男是性伴侶，但近期一直發生口角，當天早上蔡到她家求歡不成，就先被對方痛毆一頓，自己情緒失控才持刀殺人，犯後不知該如何是好呆坐在家，最終向警方自首投案。

蔡男晚間送醫後仍因心臟、左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸、左肺塌陷致死，經蔡男母親、妹妹提告，案發後鄧女也被法院依殺人罪嫌裁定收押。

檢方訊時，鄧女坦承和蔡男爭吵後，憤而持水果刀刺他左胸，見蔡男倒地不起也沒有即時叫救護車，遲至晚間6點相隔11小時後才報警，警方也在場查扣作案水果刀，法醫解剖後認定蔡遭他殺。