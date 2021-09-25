報關行台大兒弒母起訴 為330萬縱火重擊再掐死

台大文學院學士畢業的王姓男子，與母親共同持有家族經營的報關行股份，今年7月，王男因屢逼母親認購他部分股份中的330萬元股權，不滿母親遲不給錢，涉嫌縱火嗆醒在房間的母親後發生爭吵，他持空氣清淨機猛砸母親頭部倒地後再掐頸致死。基隆地檢署昨天偵結，認為手段兇殘，依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。

許婦（62歲）為基隆某報關行負責人，在忠一路一棟舊公寓一樓開設報關行40多年，2到4樓是住家，她與32歲的二兒子王姓男子同住，大兒子則住在外地，是基隆一家相當悠久的家族經營的報關行。

檢警調查，今年7月9日凌晨3點多，王男在4樓許婦臥房外以蠟燭燒毛毯等物縱火，逼迫母親出來。許被濃煙嗆醒，雙方發生爭吵，王男持客廳的空氣清淨機重許婦頭部等處倒地。警方找到安非他命毒品吸食器，懷疑他吸毒後行兇。

檢警相驗後指出，王男再以手掐住許脖子，許婦頭等有多處嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭死亡。翌日上午8點多，報關員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門，通報王男的哥哥等人趕回才發現憾事。大兒子趕至痛哭失聲，痛罵弟弟為何下毒手。

警方獲報趕至逮捕在屋內的王男王男供稱，母親一直念他，起口角衝突，他一時氣憤臨時抓放在客廰的空氣清淨機重擊母親頭部，打了多次她的頭，一時失手，坦承殺死母親。警方後來在馬桶找到被王男丟的許婦手機，懷疑他想滅證。

基隆地檢署起訴書指出，王男與許姓母親共同持有公司股份，王有3300股，許婦持有1700股。王男把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾發生多次爭執、吵架。

檢方指出，王男觸犯燒毀住宅以外自己所有物罪、殺害直系血親尊親屬罪嫌，昨天偵結，認為他手段兇殘，殺害直系尊親屬，將王姓男子提起公訴。