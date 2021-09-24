防堵非洲豬瘟…海關嚴懲報關業卻無法源依據 業者：不能硬幹

台灣的不肖業者從越南走私含有非洲豬瘟的肉品來台，差點成為豬瘟的破口，行政院長蘇貞震怒飆罵關務署，台北關就依院長指示對報關業者實施一連串嚴格措施，要求越南快遞貨物全改為「C3」人工查驗、經查驗來貨為豬肉製品的快遞業者的貨物也全改為「C3」人工查驗，被查到貨物為豬肉製品的業者會被懲處停牌、撤照，台北市報關商業同業公會理事長高振明表示，目前為止有7家業者被改為全面查驗，2家撤照，這9家受到懲處的公司有約400個員工，也導致400個的家庭受到影響。更可議的是，海關目前嚴查措施竟然沒有法源依據。台北市報關商業同業公會及台北市航空貨運承攬商業同業公會今天在桃園遠雄自由貿易港區舉行陳情記者會，要求政府在防範非洲豬瘟的政策上與業者溝通，應該懲罰進口人而非報關業者，強調業者不是代罪羔羊，政府不能在沒有法源依據下「硬幹」。

一名上個月才被列為「C3」人工查驗的李姓報關業者表示，8月27日海關在公司報關的貨物中查到有豬肉成分的月餅後，將他的快遞貨物改成100%「C3」人工查驗，過去每天貨物2%抽驗，公司原本一天可以處理約2000多袋貨物，但是無法快速通關後，海關全面人工查驗，但是只能查驗200袋貨物，另外1800袋貨物只能塞車，貨物越積越多，公司只能停擺至今，每個月損失近新台幣200萬元。

針對海關只罰報關業者的作法，高振明表示，報關業的工作是協助收(出)貨人向海關申報，對於貨物的內容也是依據買賣方提供的單據進行，業者無法事先知道內容物是否與申報相符，只有貨物在海關過X光機時才會知道有異，而且現在海關申報都採實名制，所以政府應該先加重購買豬肉製品的進口人的處罰，在源頭讓購買人知難而退，而不是一再的嚴懲報關業者，或是採取全面取消併袋這種壓縮業者生存空間的極端手段。

對於關務署奉行政院院長指示，將分三階段逐步取消併袋通關，最快於今年12月1日會全面取消併袋一事，報關公會表示，希望關務署能瞭解目前全球先進國家都採行併袋通關來優化快遞貨物通關環境，依照現行的做法，快遞貨物通關抵台後，會「X光機百分百查驗」，只是還會由海關系統進行分類，分為C1（免審免驗通關）或C3（貨物查驗通關），只有被列為C3的貨物，要再進行人工查驗才可放行。過去只有2％的貨物會經過「C3」人工查驗，如今，若業者的來貨經查為豬肉製品，該業者的貨物就得100％改為「C3」人工查驗，甚至停牌、撤照，但是這個做法不但沒有法源依據，也沒有配套措施，剝奪業者的工作權、生存權。海關相關業務的承辦人員私下透露，目前的做法的確沒有法源依據，而且台北關到截稿為止，對於法源依據也沒有說法，只表示，對於陳情事項等待關務署統一回覆。