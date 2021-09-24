不滿女友提分手 男丟她手機還載到曾發生命案摩鐵恐嚇
台中市民施男不滿同居的范女提出要分手，去年范女表示要去上班，施涉嫌打傷她，還把她的3支手機從14樓砸下地面，還駕車載她去南區某摩鐵，恫稱「此處曾經有男女朋友因為感情糾紛而發生命案，妳不能跟我分手」、「如果妳報警的話會殺了妳」，台中地檢署今天依妨害自由、傷害、毀損等罪將他起訴。
施男（49歲）坦承有摔手機、毆打范女，但否認妨害自由，辯稱她隨時可以離開或報警，他有講到感情事情，弄得很不好，也有講到分屍，但她說不會怕，他跟她說不用怕，他跟范女不是一直在吵架，是一下吵一下好。
起訴書指出，施田與范女原為同居的男女朋友，去年10月22日深夜，在台中市住處內，因范女表示次日要去上班，因而發生爭執，他動手打她臉部，又以手臂夾她脖部，還手持陶瓷容器打她，致她多處受傷。
23日凌晨，雙方仍爭執不休，此時范女的手機響起，施認范女有秘密隱藏而心懷怨隙，將她的3支手機由14樓居所窗戶向外丟擲，致3支手機毀損無法使用。
施不滿范女提出要分手，同月24日晚間，駕車載她到中市某摩鐵，恫稱「此處曾經有男女朋友因為感情糾紛而發生命案，妳不能跟我分手」；再於25日晚間，載范女至她小孩居住處，讓她看小孩，但仍要求她不得離開他，並恐嚇「如果妳報警的話會殺了妳，如果報警的話，過幾年出來也會找人打死妳」，致她心生畏懼，不敢呼叫或求援。
至同月26日晚間，施應范女的要求，載她去醫院就診，范女始脫離施男的控制，經被害人委由律師報警處理。
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