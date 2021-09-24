台南新營民宅遭開槍丟爆裂物 竟是年初遭擄女組頭母住處

台南市新營區中正路一處民宅昨天中午遭人開槍及丟擲爆裂物引發火警，20歲胡姓嫌犯雖在案發一個小時候就攜槍投案，但因案發現場是今年3月初曾遭擄走的林姓女組頭媽媽住處，全案是否和林姓女組頭的糾紛有關再度引發關切，新營警分局表示將與刑事警察大隊共同組成專案小組進行調查及釐清。

新營警方指出，昨天中午屋主返回後車庫傳出有槍聲及爆炸，派出所員警第一時間趕到，車庫車子底座有火勢冒出，緊急滅火後在車上發現有2個彈殼，至於傳出爆裂物是手榴彈現場無明顯證據還有待鑑識；至於案發現場是今年初遭擄的林姓女組頭媽媽的住處，警方不排除是女組頭的糾紛所引發，全案擴大偵辦中。