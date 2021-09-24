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影／台南新營民宅遭開槍丟爆裂物 車庫起火車身留彈孔
台南市新營區中正路一處住宅區車庫昨天中午傳出火警及槍響，警方趕到卻發現屋主停在車庫內的轎車，遭人開槍亂射，以致前後玻璃全部碎裂，車底下也被丟爆裂物，因此引發火災，員警先行滅火及通報攔截圍捕，20歲胡姓嫌犯自知難逃法網帶槍投案。
新營警分局員警第一時間獲報到場後，在住宅地下車庫發現，屋主自小客車底盤引燃，車輛後座燒毀，員警當場撲滅火勢，事後勘查車庫發現已擊發彈殼及實彈各1枚，現場無人受傷。
新營分局及市刑大隨即組成專案小組，封鎖現場進行採證，並在鎖定涉案車輛後，荷槍實彈展開攔截圍捕，胡嫌自知難逃法網，案後1小時後隨即攜槍至刑事警察大隊投案，嫌犯訊後移送台南地檢署偵辦。
初步了解，胡嫌因朋友與被害人有債務糾紛埋下嫌隙，才前往被害人住家外開槍警告對方，專案小組將深入追查嫌犯作案動機及槍枝來源，至於傳出爆裂物是手榴彈，警方表示還有待進一步鑑定結果出爐。
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