疫情宅經濟！假投資詐騙激增9成 共捲走12億
新冠肺炎疫情期間興起「宅經濟」，假投資詐騙嚴重，詐團上網誘騙民眾投資，收錢不出金。刑事局統計，今年1至8月受理2994件、財損逾12億元，較去年同期增加1399件，激增9成。
歹徒假冒合法業者或財經專家，透過社群網站、交友軟體或打電話、傳手機簡訊及LINE訊息，推薦飆股、未上市（櫃）股票、海外低價股等各種投資標的，誘使匯款；民眾上假投資網站發現獲利而加碼匯款，待對方斷絕聯繫或網站無預警關閉，驚覺一場空。
警方說，「好康」訊息如雪片飛來，但如此誘人賺錢機會何需四處宣傳，況且是推薦給陌生人？其中必有詐。
刑事局與金管會本月3日開「防制假投資詐欺」會議，建立即時聯繫窗口，結合相關公會、業者，加強蒐集情資及宣導。
刑事局說，165全民防騙網的「高風險賣場／詐騙LINE ID」專區，每周公告詐騙LINE ID資料，165全民防騙臉書粉絲專頁每周公布假投資博弈網站，民眾可瀏覽查詢，投資前可上金管會及投信公會（SITCA）網站查詢投資網站是否經認證許可。
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