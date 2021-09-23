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販毒集團搏感情「有點冷多穿一點」 警逮人...驚怎麼又是你！

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市刑大5月份查獲一起「以客為尊」的雙人販毒集團，查出毒品咖啡包等證物，犯嫌透過通訊軟體與顧客聯繫，除了有限時促銷方案，甚至會噓寒問暖向顧客培養感情；其中郭姓犯嫌，被同一位員警因販毒逮到兩次，讓警驚呼「怎麼又是你！」

台中市刑大在執行網路巡邏時，意外發現吳男與郭男共組的販毒集團，以通訊軟體作為平台，平時就會推出新的促銷商品，主打「新產品」、「新口味」，並隨時舉辦「高CP值」促銷活動，如3分鐘內回電就能現折200元，甚至強調「以客為尊」的高品質服務，會特別備註顧客的喜好，再時不時以「今天有點冷，記得多穿一點」等關心問候，透過培養彼此之間的情感，增加回購率。

兩名犯嫌都很年輕，郭嫌今年才滿18歲，吳嫌20歲，仗著自己年輕，竟然異想天開的在車上放了數本「人力資源管理」等大學教科書，佯裝成一般正常大學生，認為可以瞞過警方查緝，殊不知一出門便直接被警方逮到，找出毒品咖啡包38包、K他命等證物，目前台中地檢署以第三級毒品罪嫌，將兩名犯嫌起訴。

其中郭嫌在查獲現場，更被其中一位員警認出說「我是不是抓過你？」， 郭甚至還脫口說「怎麼每次都是被你抓到！」；據了解，郭嫌之前才也因為販毒被同一位員警查獲，才對郭苦勸過，希望之後見面不是這種上銬情節，怎知道這次相同劇情又重新上演。

警方表示，販毒集團對社會危害甚鉅，不管是販毒者或吸毒者，警方都採取零容忍政策，會持續加強取締，也呼籲民眾，毒品有害身體健康，切勿好奇而施用或持有毒品。

販毒集團透過通訊軟體與顧客聯繫，除了促銷方案外，更會噓寒問暖聯繫情感，增加回購率。記者劉柏均／翻攝
販毒集團透過通訊軟體與顧客聯繫，除了促銷方案外，更會噓寒問暖聯繫情感，增加回購率。記者劉柏均／翻攝

販毒 毒品 咖啡

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