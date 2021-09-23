警查到未戴口罩通緝犯 幫付計程車錢他還毒癮發作
台北市保安警察大隊昨晨執行路檢，攔查到一輛計程車上男子未戴口罩，查驗身分發現男子提供假個資，經警方不斷追問，男子才坦承他是詐欺、毒品通緝犯。由於男子身上錢不夠，警方帶回偵詢前，還幫男子代付200元車資，詢後將他解送歸案。
徐姓男子昨天凌晨4點多搭計程車經過市民大道四段220號前，未戴口罩遭保安大隊第五中隊小隊長黃進雄、警員施宏明、許燕剛、許榮國、廖純德、賴建志、林聖洋攔下。徐因遭台北地檢署通緝心虛，謊報假個資，經警方逼問才說出實情。
警方偵詢時，徐毒癮發作，當場身體蜷曲、直冒冷汗，警方先將他送昆明防治中心接受戒治。
警方呼籲，近年國內各種毒品氾濫，沈淪毒海將影響家人正常生活，勿因一時好奇輕易嘗試。
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