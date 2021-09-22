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影／不想同居了！台中情侶糾紛當街砍人濺血 警逮5人偵辦

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影／不想同居了！台中情侶糾紛當街砍人濺血 警逮5人偵辦

聯合報 / 記者劉柏均陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓女子與陳姓男子是男女朋友，但賴女不願再與陳交往、同居，相約今晚在西區精誠路談判，過程中賴女找來黃姓女子幫腔，未料卻遭陳推擠，黃女向鄭姓男子哭訴，鄭再找許姓、魏姓友人到場，陳一見到鄭一行3人到場，隨即拿出水果刀，砍中鄭腹部，有一處10公分撕裂傷，警方快打部隊到場，對陳噴灑辣椒水後，帶回現場5人，全案將依傷害、聚眾鬥毆罪法辦。

據查，陳姓男子（30歲）與賴姓女子（32歲）是同居男女朋友關係，但賴女因感情糾紛，不願再與陳交往，相約今晚8時許，在西區精誠路附近的租屋處「談分手」，賴女還找來黃姓女友人（25歲）幫腔，沒想到引來陳不滿，當場動手推擠黃女，黃女不滿，向鄭姓男友（39歲）哭訴，鄭隨後帶著許姓（35歲）、魏姓（39歲）友人到場理論。

但沒想到陳姓男子看到鄭姓男子一行3人到場，來意不善，隨即拿出預藏的水果刀，當場揮舞，過程中砍中鄭的左側腹部，造成一處10公分的撕裂傷，也讓附近民眾看傻眼。

第一警分局公益所獲報後，出動快打部隊15人到場，現場鄭姓、陳姓、魏姓男子都有受傷，但都無生命危險，陳眼睛被潑到辣椒水、鄭的左腹部中刀，都被送醫治療，警方將涉案5人帶回派出所，釐清案情，並將依傷害、聚眾鬥毆罪偵辦。

第一警分局表示，對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

台中市西區精明商圈今晚8時許發生街頭鬥毆、砍人的案件，涉案的陳姓男子等5人，被警方帶回派出所詢問。圖／讀者提供
台中市西區精明商圈今晚8時許發生街頭鬥毆、砍人的案件，涉案的陳姓男子等5人，被警方帶回派出所詢問。圖／讀者提供
台中市西區精明商圈今晚8時許發生街頭鬥毆、砍人的案件，涉案的陳姓男子等5人，被警方帶回派出所詢問。圖／讀者提供
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台中市西區精明商圈今晚8時許發生街頭鬥毆、砍人的案件，涉案的陳姓男子等5人，被警方帶回派出所詢問。圖／讀者提供
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台中市西區精明商圈今晚8時許發生街頭鬥毆、砍人的案件，涉案的陳姓男子等5人，被警方帶回派出所詢問。圖／讀者提供
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