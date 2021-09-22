影／詐騙集團黑吃黑！4嫌中秋節押人討300萬遭逮 其中1人逃逸

台北市大同區昨天凌晨發生詐騙集團黑吃黑引發的擄人事件，歐姓男子等4人，不滿許姓男子等3人私吞300萬詐騙贓款，將3人押到一處民宅脅迫交錢，其中1人因懷孕3個月，歐先將她釋放，再將其餘2人帶到2間旅館囚禁。警方循線追查，傍晚在許遭囚禁的旅館逮補歐等3人，起獲衝鋒槍、安非他命。歐的1名同夥跳窗逃逸，警方追查中。

警方調查，歐男（23歲）及28歲翁姓男子、24歲鄭姓女子、21歲林姓男子，懷疑許男（50歲）及30歲黃姓女子、44歲吳姓男子私吞詐騙得來的300萬款項，昨天凌晨2點多到大同區一間旅館押人；這7人長期利用假檢警手法詐騙，租旅館當作據點。

許等3人被歐等4人先押到萬華區一間民宅，脅迫交出贓款，昨天早上7點，黃女因懷孕3個月，歐將她釋放，再將許、吳分別帶到中山區2間旅館囚禁。黃下午報警，警方透過出來領錢的吳，得知歐等4人藏匿處，傍晚前往逮人，也分別將許、吳救出，但林當場跳窗逃逸。

警方在旅館發現衝鋒槍1支、子彈30顆，是歐等4人所有；在遭囚禁的許男身上發現安非他命及吸食器。歐供稱許等3人私吞300萬款項，才押人要錢，但過程中都未傷害3人。警方詢後將許依毒品罪嫌送辦，歐等3人依槍砲、妨害自由罪嫌送辦，正追查林到案。