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影／中古車行遭開槍！警抓槍手逮黑幫教唆犯 起出2支槍

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市承德路4段1家中古車行，9月17日清晨5時許，疑似因股東債務糾紛，遭歹徒惡意開槍，鐵門上留下4個彈孔。士林警方獲報後循線追查，昨天、今天分別拘提黑幫成員2名教唆犯及19歲槍手等3人到案，同時查獲2支改造手槍、15顆子彈等證物，全案依照恐嚇等罪嫌移送偵辦。

警方今日發布破案新聞，經專案小組過濾分析可疑人車，9月21日晚上7時許，持搜索票及拘票執行專案，在新北市五股區四維路一帶，拘提涉嫌教唆開槍的48歲林姓男子和46歲吳姓男子，並在林男車輛中查獲1把改造手槍、15顆子彈及2個彈匣。

警方在今天清晨4時許，也拘提年僅19歲的王姓槍手，並起獲1把改造手槍。3犯嫌到案對於開槍動機避重就輕，且供詞反覆，將持續調查釐清案情，並向上續查槍枝來源，全案依照恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。

本案發生於9月17日清晨5時許，承德路4段一家中古車行出現巨大聲響，路過民眾驚嚇報案，警方到場後發現鐵門上有4個彈孔，地上撿不到彈殼，循線追查開槍案件。據了解，車行其中1名合夥人，疑似在外欠下至少5百萬元鉅款，還傳出疑似黑幫成員的林姓男子日前遭車行人員洗臉，心存怨懟，才涉嫌教唆年輕人，獨自搭車到車行外，拉下車窗朝鐵門開槍示威。

士林分局呼籲，民眾踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械等不法行為，警方將持續展現強勢作為，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。

3名犯嫌涉嫌在案發前聚集策劃開槍。記者蕭雅娟／翻攝
3名犯嫌涉嫌在案發前聚集策劃開槍。記者蕭雅娟／翻攝
中古車行留下彈孔。記者蕭雅娟／翻攝
中古車行留下彈孔。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲2把改造手槍及15顆子彈。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲2把改造手槍及15顆子彈。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方拘提3名犯嫌到案，依照恐嚇等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
士林警方拘提3名犯嫌到案，依照恐嚇等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣作案用衣物。記者蕭雅娟／翻攝
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恐嚇 槍枝

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