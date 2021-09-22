聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中古車行遭開槍！警抓槍手逮黑幫教唆犯 起出2支槍
台北市承德路4段1家中古車行，9月17日清晨5時許，疑似因股東債務糾紛，遭歹徒惡意開槍，鐵門上留下4個彈孔。士林警方獲報後循線追查，昨天、今天分別拘提黑幫成員2名教唆犯及19歲槍手等3人到案，同時查獲2支改造手槍、15顆子彈等證物，全案依照恐嚇等罪嫌移送偵辦。
警方今日發布破案新聞，經專案小組過濾分析可疑人車，9月21日晚上7時許，持搜索票及拘票執行專案，在新北市五股區四維路一帶，拘提涉嫌教唆開槍的48歲林姓男子和46歲吳姓男子，並在林男車輛中查獲1把改造手槍、15顆子彈及2個彈匣。
警方在今天清晨4時許，也拘提年僅19歲的王姓槍手，並起獲1把改造手槍。3犯嫌到案對於開槍動機避重就輕，且供詞反覆，將持續調查釐清案情，並向上續查槍枝來源，全案依照恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。
本案發生於9月17日清晨5時許，承德路4段一家中古車行出現巨大聲響，路過民眾驚嚇報案，警方到場後發現鐵門上有4個彈孔，地上撿不到彈殼，循線追查開槍案件。據了解，車行其中1名合夥人，疑似在外欠下至少5百萬元鉅款，還傳出疑似黑幫成員的林姓男子日前遭車行人員洗臉，心存怨懟，才涉嫌教唆年輕人，獨自搭車到車行外，拉下車窗朝鐵門開槍示威。
士林分局呼籲，民眾踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械等不法行為，警方將持續展現強勢作為，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言