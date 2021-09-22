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警政署長訪竹東分局 期勉警「哪裡跌倒哪裡站起來」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

內政部警政署長陳家欽今天（22日）上午到訪新竹縣竹東分局，慰勉偵破擊鼓舞獅侮辱公署一案的專案人員，陳家欽也同時感謝新竹縣警察局及刑事警察局，他表示民眾一度因松山分局黑衣人事件對警方失去信心「哪裡跌倒哪裡站起來」，希望藉竹東舞獅事件後的掃黑動作，以行動捍衛全體警察尊嚴。

竹東警分局日前發生因分局長江建忠調升宜蘭三星分局，引來地方幫派請來送葬隊伍敲鑼打鼓、舞獅詛咒，甚至高掛「恭喜升遷、普天同慶」字牌及「一路好走」LED跑馬燈，挑釁意味十足，隔天警方便展開大動作掃黑。

新竹縣警方在17日循線逮捕主謀朱姓男子，18日傳喚另外4名涉案人到案，經警詢後朱男依涉嫌侮辱公署罪，由新竹地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。

陳家欽上午表示，民眾對警察的期待很高，警察應扮演保護人民不受不良勢力欺壓的角色，貫徹執法公權力，日前松山分局遭黑衣人衝入案，一度造成民眾對警方失去信心，他說「我願意與同仁站在一起，哪裡跌倒哪裡站起來」。

新竹縣警察局長吳敬田表示，新竹縣今年以來已掃蕩幫派組合7件，逮捕竹聯幫、太陽會、三環幫、風飛沙幫等不法分子共47人，未來仍將持續強力掃蕩作為，整合各項資源，跨單位偵辧，全力掃蕩不法幫派。

警政署長陳家欽到新竹縣竹東警分局，慰勉偵破擊鼓舞獅侮辱公署一案的專案人員。圖／新竹縣警察局提供
警政署長陳家欽到新竹縣竹東警分局，慰勉偵破擊鼓舞獅侮辱公署一案的專案人員。圖／新竹縣警察局提供
警政署長陳家欽到新竹縣竹東警分局，慰勉偵破擊鼓舞獅侮辱公署一案的專案人員。圖／新竹縣警察局提供
警政署長陳家欽到新竹縣竹東警分局，慰勉偵破擊鼓舞獅侮辱公署一案的專案人員。圖／新竹縣警察局提供

警察 新竹 幫派

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