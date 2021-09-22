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搜索沒找到槍...他主動報繳不算自首 仍遭判3年2月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園劉姓男子寄藏1把改造手槍，檢警第一時間搜索未查獲，相隔1周他再主動報繳；法院認為，員警先懷疑他持有槍、毒，並檢具事證聲請搜索票，就算起初沒查獲也仍未排除他嫌疑，劉報繳槍枝僅算「自白」，不構成「自首」減刑要件，依槍砲罪判他3年2月，併科罰金5萬元，可上訴。

檢警調查，劉男2004年起就從身分不詳友人處接手1把改造手槍，長期持有既藏在中壢區住處，桃園市刑警大隊接獲情資，去年4月20日持桃園地院核發的搜索票到場，但第一時間並沒有查獲任何槍彈，而劉在同月27日主動向桃園刑大報繳改造手槍，檢方依槍砲罪嫌起訴他。

審理時，劉坦承不諱，經鑑定確認是仿HK廠USP COMPACT型半自動手槍製造槍枝，擊發功能正常、有殺傷力，應依法論罪。

法院審酌，本案經員警經檢察官向法院聲請收索票，案由為「毒品危害防制條例」，受搜索人為劉男，應扣押物為「毒品、槍械、子彈，改造槍械等不法贓證物」，因4月20日搜索無所獲，經劉自願和警方回去做筆錄並供稱持有「金牛座FNX9」黑色改造手槍，27日再主動報繳。

承辦的洪姓警員證稱，因在前案宋姓被告家查獲1顆子彈，根據宋證詞懷疑劉持有槍彈，所以才聲請搜索，可見員警已先懷疑劉持有槍彈、毒品，經檢具事證由檢察官向法院聲索搜索票獲准，堪認在劉報繳前，員警已有確切根據認為劉有嫌疑。

洪員還說，劉住處雖沒搜到槍，但沒因此認為他沒有槍，而是懷疑他把槍藏在女友住處，法院認為，警方搜索未果但未立即排除劉嫌疑，其調查程序尚未終結，至於劉坦承持有槍械，僅是對員警尚在調查犯罪「自白」。

法院指出，就算劉坦承持有、報繳手槍，也僅是對員警已有確切證據且發動調查前的犯罪自白，並非「自首」，不符合自首減刑要件。審酌劉危害社會安全，犯後坦承、主動報繳槍枝，依非法寄藏可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，判他3年2月，併科罰金5萬元。

桃園刑大。記者曾健祐／攝影
桃園刑大。記者曾健祐／攝影

桃園 槍枝 毒品

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