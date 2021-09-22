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未開大燈飄K味 高雄警攔查...果真藏K他命毒咖啡包

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警局新興分局警員今天凌晨1點巡邏，見到一輛轎車未開大燈，還飄出濃濃K味，上前盤查下果然查獲毒品K他命、毒品咖啡包，將車上駕駛吳姓男子、乘客趙姓女子及柯姓男子帶回偵辦。

警方表示，新興分局中山路派出所警網今天凌晨1點40分左右，在新興區大同一路上發現一輛轎車，從中山一路南下車道左轉大同一路，車卻未開啟大燈，隨即將車輛攔下盤查。

當車上駕駛吳男、趙女（24歲）、柯男（21歲）下車後，新興警方先是在乘客柯男身上聞到濃濃的K他命味道，警方查覺有異下並提高警覺，在柯打開隨身黑色斜背包要拿出證件時，看到柯的背包內有疑似毒品咖啡包，立即查扣。另外又在車上，柯男所坐的地方發現毒品1包K他命。

警員隨即將吳男、趙女、柯男等人帶回派出所偵辦。柯坦承不諱，全案依毒品防制危害條例送辦，另將吳男、趙女採尿後送驗，如有毒品反應，將另案偵辦。

新興警方今凌晨攔查一輛未開大燈的轎車，搜到毒品K他命、毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
新興警方今凌晨攔查一輛未開大燈的轎車，搜到毒品K他命、毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
新興警方今凌晨攔查一輛未開大燈的轎車，搜到毒品K他命、毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
新興警方今凌晨攔查一輛未開大燈的轎車，搜到毒品K他命、毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
新興警方今凌晨攔查一輛未開大燈的轎車，搜到毒品K他命、毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
新興警方今凌晨攔查一輛未開大燈的轎車，搜到毒品K他命、毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝

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