聽新聞
test
0:00 / 0:00
未開大燈飄K味 高雄警攔查...果真藏K他命毒咖啡包
高雄市警局新興分局警員今天凌晨1點巡邏，見到一輛轎車未開大燈，還飄出濃濃K味，上前盤查下果然查獲毒品K他命、毒品咖啡包，將車上駕駛吳姓男子、乘客趙姓女子及柯姓男子帶回偵辦。
警方表示，新興分局中山路派出所警網今天凌晨1點40分左右，在新興區大同一路上發現一輛轎車，從中山一路南下車道左轉大同一路，車卻未開啟大燈，隨即將車輛攔下盤查。
當車上駕駛吳男、趙女（24歲）、柯男（21歲）下車後，新興警方先是在乘客柯男身上聞到濃濃的K他命味道，警方查覺有異下並提高警覺，在柯打開隨身黑色斜背包要拿出證件時，看到柯的背包內有疑似毒品咖啡包，立即查扣。另外又在車上，柯男所坐的地方發現毒品1包K他命。
警員隨即將吳男、趙女、柯男等人帶回派出所偵辦。柯坦承不諱，全案依毒品防制危害條例送辦，另將吳男、趙女採尿後送驗，如有毒品反應，將另案偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言