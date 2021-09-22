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網紅兔美、男友梁士華涉嫌吸毒 警抓藥頭、藥腳共12人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「兔美」蔡依彤和潮牌設計師男友梁士華，今年涉嫌吸食毒品遭檢警搜索，在北市大安區同居的租屋處，查獲大麻、Ｋ他命、古柯鹼、搖頭丸，2人驗尿都呈現毒品陽性反應。北市警方，循線查獲兔美等11名藥腳，及走私毒品的通緝犯陳姓藥頭，共12人，依照毒品危害防制條例罪嫌送辦。

北市警方追查一起毒品案上游，發現台灣擔任平面模特兒的兔美竟涉嫌吸毒，且曾因持有古柯鹼遭警方查獲的男友梁士華也涉案。梁也就是女演員謝欣穎的前未婚夫，2人在婚前45天分手，謝欣穎在32歲生日願望在私人臉書上詛咒「你們去死」，梁隔年和兔美交往，且經常在IG曬恩愛分享生活。

警方今年2月4日持搜票、拘票前往大安區臥龍街租屋處，查獲兔美和梁士華涉嫌持有、施用毒品。當日上午大樓管理員帶著警方上樓，兔美睡眼惺忪慢慢的開門，看見警察態度良好稱「請進...」且乖乖的供出毒品藏在衣櫃內。

據悉，警方在屋內查獲大麻、Ｋ他命、古柯鹼、搖頭丸等多種毒品，2人涉嫌在家施用毒品，採尿檢驗均呈現不同毒品陽性反應，兔美第一時間認錯，承諾痛改前非，下定決心戒毒，同時也扛起全部責任，聲稱都是她向人購買付款、收包裹，與梁無關。

警方今年2月查獲6名藥頭，除了兔美、梁士華，還有一名藥腳侯姓男子甚至要搭飛機前往南非投靠經商的父親，因被入出境管制，遭航空警察攔下落網。警方循線追查毒品上游及其他藥腳，掌握藥腳們在大安區一家酒吧，向藥頭陳姓男子購買各式毒品。

陳男為30歲通緝犯，從小在澳洲長大精通英文，2017年起從荷蘭、德國等國家，用國際包裹走私二、三級毒品來台，遭判刑2年10月定讞。陳在發監執行前逃跑遭通緝，仍涉嫌走私毒品，並用紅酒瓶裝著液態的毒半成品來台，再製成毒品販售。

警方在新冠肺炎期間，持續鎖定毒品嫌犯動態，在今年9月9日再度搜索，查獲上游藥頭陳男，並在住處搜出120萬現金、點鈔機、紅酒瓶裝液態半成品等毒品，且一併再揪出互相介紹涉嫌買毒的5名藥腳。

侯姓男子今年2月在機場遭航警查獲。
侯姓男子今年2月在機場遭航警查獲。
梁士華經常在instagram曬恩愛。圖／翻攝梁士華IG
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梁士華、兔美涉嫌持有、施用毒品遭逮。記者蕭雅娟／翻攝
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知名平面模特兒兔美傳出涉嫌毒品案遭逮。圖／翻攝兔美臉書
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兔美及梁士華今年2月因毒品案遭查獲送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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毒品 藥頭 通緝

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