偷吃人妻被抓包 小王慘遭痛毆、逼全裸下跪簽20萬本票

桃園許姓男子懷疑妻子外遇尾隨到她工作室，一開門當場目睹她和黃姓小王衣衫不整躺在床上，許氣到持木棍痛毆黃一頓，逼他全裸下跪簽20萬元本票、和解書才放人，落網辯稱自己太氣，對方是「自願」簽本票，但檢方不採信，偵結依恐嚇等罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，許男（55歲）和妻子結婚多年，後來發現她常常行蹤神秘，還和陌生人頻繁聯繫才起疑，今年1月15日晚上聽到老婆和1名男子打電話相約，並約好一起到她位於龜山的工作室見面。

許男為確認妻子動向，就找蕭姓友人一同前往探個究竟，結果晚上11點多許、蕭拿對方工作室鑰匙一開門，當場撞見妻子和另名黃姓男子衣衫不整躺在床上，一旁還擺有酒瓶、宵夜等，許瞬間綠光罩頂不敢相信竟遭枕邊人背叛。

許氣憤難耐，隨手拿了工作室內1根木棍痛毆黃男，黃衣服都來不及穿好就遭毆到身體、雙手多處擦挫傷，但許仍不罷休，繼續揮舞木棍逼黃男脫光衣服，還命他下跪道歉，並恫嚇稱「要讓他斷一手一隻腳」、「叫地下錢莊向他要錢」等語。

黃無法反抗心生畏懼，在許的脅迫下只好簽立20張面額共10萬元的本票、和解書，事後脫身才向轄區警方報案。

檢方訊時，許男坦承有痛毆、逼黃男脫光衣服，但辯稱本票、和解書都是對方「自願」簽的，至於毆打、逼下跪等都是因為自己目睹妻子外遇太生氣才下手；被害的黃男則指證歷歷，也提出相關醫院驗傷佐證。