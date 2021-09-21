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關刀戳咽喉、銅錢塞嘴 幫妻「驅魔」卻害她慘死
桃園徐姓男子和曾姓妻子一起吸毒，徐見對方身體不適抽搐，自認她中邪拿法器幫「驅魔」、「退乩」，竟持木製關刀戳進老婆咽喉，還拿銅錢塞嘴，更不斷壓迫她頸部、腹部害妻子慘死，岳母回家目睹慘劇報案；檢方根據扣案物、徐證詞認為他犯嫌明確，依家暴殺人罪嫌起訴他。
檢警調查，徐男（25歲）和曾女、岳母同住，今年7月10日下午4點多他趁岳母外出時，和曾一同在家施用毒品咖啡包，曾因出現異常不斷抽搐，徐竟拿電視櫃旁邊的木製雕像關刀（長24公分），直接戳入曾的咽喉、口部。
徐見妻子表情痛苦，竟持續徒手壓迫她脖子、腹部，導致頸部大面積壓傷，舌骨、甲狀腺軟骨也都骨折，甚至脾臟都破裂導致內出血，但徐仍不罷休，還拿銅錢塞進妻子嘴巴喉嚨，最終導致曾女慘死。
直到岳母傍晚回家，目睹女兒滿臉血跡、僅穿內衣內褲倒臥地上，徐則一臉恍惚坐在一旁，嚇到立刻報案。徐落網後初步向警方稱妻子中邪，自稱要幫她「驅魔」、「退乩」才會拿家裡的法器壓制他，還不斷聲稱是要救她，致死是不小心的等語。
檢方訊時，徐坦承拿關刀戳妻子咽喉、徒手壓迫她腹部並放銅錢到口腔內，徐岳母證稱，回家時見女兒仰躺在地上，屋內只有徐男1人在場，警方也在場查扣徐作案用的關刀、銅錢等物品。
法醫研究所解剖指出，曾女頸部大面積壓傷、口咽多處銳器傷出血，腹部外傷致臟器破裂，其外傷出血、肺內吸入血液及窒息而亡，並和她施用毒品等都是造成死亡原因。檢方偵結認為徐男犯嫌明確，偵結依家暴殺人罪嫌起訴他。
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