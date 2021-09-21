快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關刀戳咽喉、銅錢塞嘴 幫妻「驅魔」卻害她慘死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓男子和曾姓妻子一起吸毒，徐見對方身體不適抽搐，自認她中邪拿法器幫「驅魔」、「退乩」，竟持木製關刀戳進老婆咽喉，還拿銅錢塞嘴，更不斷壓迫她頸部、腹部害妻子慘死，岳母回家目睹慘劇報案；檢方根據扣案物、徐證詞認為他犯嫌明確，依家暴殺人罪嫌起訴他。

檢警調查，徐男（25歲）和曾女、岳母同住，今年7月10日下午4點多他趁岳母外出時，和曾一同在家施用毒品咖啡包，曾因出現異常不斷抽搐，徐竟拿電視櫃旁邊的木製雕像關刀（長24公分），直接戳入曾的咽喉、口部。

徐見妻子表情痛苦，竟持續徒手壓迫她脖子、腹部，導致頸部大面積壓傷，舌骨、甲狀腺軟骨也都骨折，甚至脾臟都破裂導致內出血，但徐仍不罷休，還拿銅錢塞進妻子嘴巴喉嚨，最終導致曾女慘死。

直到岳母傍晚回家，目睹女兒滿臉血跡、僅穿內衣內褲倒臥地上，徐則一臉恍惚坐在一旁，嚇到立刻報案。徐落網後初步向警方稱妻子中邪，自稱要幫她「驅魔」、「退乩」才會拿家裡的法器壓制他，還不斷聲稱是要救她，致死是不小心的等語。

檢方訊時，徐坦承拿關刀戳妻子咽喉、徒手壓迫她腹部並放銅錢到口腔內，徐岳母證稱，回家時見女兒仰躺在地上，屋內只有徐男1人在場，警方也在場查扣徐作案用的關刀、銅錢等物品。

法醫研究所解剖指出，曾女頸部大面積壓傷、口咽多處銳器傷出血，腹部外傷致臟器破裂，其外傷出血、肺內吸入血液及窒息而亡，並和她施用毒品等都是造成死亡原因。檢方偵結認為徐男犯嫌明確，偵結依家暴殺人罪嫌起訴他。

徐男自稱替妻子驅魔，竟用木製關刀戳進她咽喉，還拿同錢塞嘴害老婆慘死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照
徐男自稱替妻子驅魔，竟用木製關刀戳進她咽喉，還拿同錢塞嘴害老婆慘死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照

毒品 殺人 家暴 吸毒

延伸閱讀

懷疑輪胎遭刺破 狠男竟持開山刀剖腹害他濺血臟器外露

2天前才為錢吵架 台中商人妻今晨陳屍自宅陽台嚇壞夫

他拿槍拍桌竟走火 無辜旁觀者腹部衰中彈

北市警搜索嫌犯家遭攻擊 腹部遭刀刺3公分

相關新聞

關刀戳咽喉、銅錢塞嘴 幫妻「驅魔」卻害她慘死

桃園徐姓男子和曾姓妻子一起吸毒，徐見對方身體不適抽搐，自認她中邪拿法器幫「驅魔」、「退乩」，竟持木製關刀戳進老婆咽喉，還...

50萬投資糾紛談不攏 裝潢男被脫光凌虐、空氣槍射腿

台南市從事裝潢的林姓男子疑透過友人介紹，簽約投資陳姓男子50萬，先投入30萬後，尾數20萬未補足，陳藉口退款為由，在18...

PMMA又奪命…年輕男大街詭異狂舞 倒地橫紋肌溶解斃命

桃園2名李姓男子被控轉讓致死率極高的第二級毒品PMMA（強力搖頭丸）給鄒姓友人，害鄒施用後出現詭異行徑，凌晨衝到大街手舞...

中秋烤肉買酒插隊 三重爆發21人街頭大亂鬥

新北市三重區五華街今天凌晨1時許，發生青少年因烤肉聚會，到超商買酒時發生糾紛，引發兩派人馬大打出手，其中有人遭酒瓶割傷，...

為錢殺前女友 判無期定讞

男子陳冠霖缺錢花用，得知戴姓前女友有廿萬餘元存款，以「分手後最後一次聊天」約戴女到汽車旅館，在酒內摻FM2後強盜，戴女掙...

擬選主席涉持刀叫囂 林邊鄉代送辦

屏東縣林邊鄉民代表會主席吳冬白上月因病過世，本月23日辦主席補選，現任10名代表有2人表態想拚大位，選情五五波。近日發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。