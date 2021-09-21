50萬投資糾紛談不攏 裝潢男被脫光凌虐、空氣槍射腿

台南市從事裝潢的林姓男子疑透過友人介紹，簽約投資陳姓男子50萬，先投入30萬後，尾數20萬未補足，陳藉口退款為由，在18日凌晨1時許，約出林在台中市西屯區的摩鐵協調，未料林與友人進入摩鐵後，遭陳等7人脫光毆打凌虐、手機錄影，並持空氣鎮暴槍射擊腿部，逼林交付20萬，經林友人報警，警方到場帶回涉案7人，依恐嚇取財等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，命陳等人以3萬至8萬不等金額交保。

據查，台南市林姓男子（25歲）從事裝潢，日前透過友人介紹，投資台中市陳姓男子（22歲）的電子菸事業，雙方簽約議定，由林投資50萬元入股陳，不過事後林只投資30萬後就喊停，20萬尾款一直未補足，因林認為投資一直未見回報，但陳則認為林未依承諾投資，讓雙方因此產生嫌隙。

陳姓男子在18日凌晨1時許，向林姓男子邀約在台中市西屯區的汽車旅館，協調債務糾紛，並藉口若林不補足差額，將退還當初投資的30萬股分，林與2名友人一同北上台中，並由林與一名友人進入摩鐵，另名友人則在摩鐵外守候。

林姓男子進入摩鐵後，就遭陳姓、謝姓、潘姓男子等3人脫到只剩一條內褲，並遭徒手毆打，期間還拿鎮暴空氣槍射擊3發，其中一發射中林的大腿，要求林打電話籌錢，補足差額，因林在摩鐵外的友人接到電話後，察覺有異狀，通知警方到場。

警方到場帶回陳姓男子等6男1女，並查獲2把空氣槍、二級毒咖啡包15包（重65.81公克）、二級毒梅餅7包（重34.86克）等證物，林經驗傷後，頭、胸、上臂、左大腿都受有鈍、挫傷，其中左大腿遭空氣槍射擊，有2公分的焦痂。

陳姓男子等人在警詢時，承認雙方有債務糾紛，才因此動手，全案警詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命陳姓男子等7名涉案人，依3萬至8萬不等金額交保。