PMMA又奪命！年輕男大街詭異狂舞 倒地橫紋肌溶解斃命

桃園2名李姓男子被控轉讓致死率極高的第二級毒品PMMA（強力搖頭丸）給鄒姓友人，害鄒施用後出現詭異行徑，凌晨衝到大街手舞足蹈，最後倒地橫紋肌溶解斃命；檢方根據通聯、在場證人證詞，難認2名李男有轉讓毒品，應是鄒和別人出資買毒並施用，偵結予以2人不起訴。

警方調查，2名李男（21歲、22歲）去年5月25日、26日，前後向販毒集團相約在楊梅區某大賣場後方停車場，買來含有PMMA、mephedrone（喵喵）等第三級新興毒品的咖啡包，分別轉讓、販賣給鄒男、陳姓少年施用。

隨後眾人一起開毒趴，直到27日清晨鄒用毒後身體不適，5點多獨自衝出屋外，最後倒臥在附近停車場失去意識，送醫後仍因橫紋肌溶解、消化道出血，搶救3天仍不治身亡，鄒的母親控告2名李男販毒、販賣及轉讓禁藥及偽藥致人於死，過失致死等罪嫌。

檢方訊時，22歲李男坦承提供販毒集團電話給鄒，但否認轉讓毒品；檢方並勘驗監視器，雖拍到25日李、鄒同時在停車場，但沒有交付貨物畫面，調閱李通聯、行車軌跡，也未查出和販毒集團聯絡，或是26日到場交易證據，難認他有販賣、轉讓毒品給鄒。

21歲李姓同夥部分，他坦言26日鄒、陳姓少年買毒後找他一同施用，自己用完頭開始痛，鄒隔天凌晨1點多出現異常，不僅拿充電線勒住陳脖子，還命令他把門打開、蹲下，把自己手綁起來，後來就1個人衝出去，他們都沒追到也不知鄒去向。

陳則說，毒品是他和鄒出錢買，因李已成年所以請他出面出面交易，後來鄒用毒開始不對勁，掐住他脖子差點無法呼吸，還跑出去找不到人。附近監視器畫面也拍下，鄒凌晨當天凌晨1至4點多，獨自1人在楊梅區裕成路、文化街及瑞溪路漫步或徘徊，最後到停車場手舞足蹈才倒地。