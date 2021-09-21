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中秋烤肉買酒插隊 三重爆發21人街頭大亂鬥

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區五華街今天凌晨1時許，發生青少年因烤肉聚會，到超商買酒時發生糾紛，引發兩派人馬大打出手，其中有人遭酒瓶割傷，甚至攻擊記者。警方獲報出動42名快打警力，逮捕21名滋事份子，依聚眾鬥毆、恐嚇、妨害自由及毀損罪嫌偵辦。

據了解，當時是15歲周姓少年等人在自家陽台烤肉，酒喝完了便持空瓶到附近超商退錢並準備再買酒，結果排隊結帳時，質疑有人插隊，與18歲陳姓男子爆發肢體衝突，雙方互相撂了越來越多人，在超商門口大打出手，滿地鮮血，1人遭破碎酒瓶割傷背部。

警方獲報出動42名快打部隊警力趕抵，先逮捕現場15名滋事分子，後續又有20歲王姓男子等6人趕來助陣，看到有媒體拍攝，即出言辱罵、動粗攻擊，導致1名記者手機損壞。警方見狀也逮捕王男等6人，總共21人將依刑法聚眾鬥毆、恐嚇、妨害自由及毀損罪嫌偵辦。

快打警力趕抵，打架鬧事的青少年仍攻擊媒體記者。記者林昭彰／翻攝
快打警力趕抵，打架鬧事的青少年仍攻擊媒體記者。記者林昭彰／翻攝

超商 烤肉

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