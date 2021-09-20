快訊

BNT預約首日3小時就湧入57萬人登記 高端累計有28萬

本土今增2確診皆在台北 陳時中：2案Ct值都高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女遭5地檢通緝現身西門町 謊報身分被鷹眼識破

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

38歲蘇姓女子曾涉毒品案，又因侵占、詐欺等案遭5處地檢署通緝，昨天中午在西門町商圈內遭遇警方攔查，謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器，轄區萬華分局警方將蘇女帶返偵詢後，依法解送歸案並續行偵辦。

警方表示，萬華分局警備隊員王彥尊、張景義、陳潤孝等，昨天中午時分巡邏行經西寧南路、漢口街口時，發現路旁的蘇女形跡可疑，遂上前盤查；家住新北市的蘇女，起初謊報他人身分，並自稱住在台北市，企圖躲避查緝，仍遭比對識破。

3名員警發現，蘇女因去年間涉及多起侵占、詐欺案，被士林、桃園、新竹、台南、屏東等5處地檢署通緝在案，且蘇女隨身包包內，也留有使用過的毒品安非他命吸食器，當場依法逮捕、帶返偵辦。

警方呼籲，防疫期間掃蕩街頭暴力毒品仍然是警方當前工作重點，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，定將全面淨化社會治安，展現打擊不法的決心，民眾切勿以身試法。

蘇女謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
蘇女謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
蘇女謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
蘇女謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
蘇女謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝
蘇女謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝

延伸閱讀

高雄12男女深夜聚集 警查獲毒品刀械

西門町租屋糾紛2連爆 房東房客互毆全法辦

兩代鷹眼合體帥炸！《鷹眼》首波預告片終於曝光　海莉史坦菲德不耍辣照樣狙擊影迷心

「復仇者聯盟」元老中最坎坷？「鷹眼」11月終於要登場

相關新聞

影／千萬跑車撞上違規迴轉機車畫面曝光 機車解體噴飛

基隆市劉姓男子今天駕駛BMW i8跑車行經國安路時，對向賴男騎機車跨越道路中央雙黃線疑要迴轉，被高速行駛的跑車攔腰撞上，...

男把前女友當提款機強盜殺人 判死未果無期定讞

男子陳冠霖缺錢花用，得知戴姓前女友有20萬餘存款，2019年7月以「分手後最後一次聊天」約戴女到汽車旅館，在啤酒內摻FM...

靈骨塔詐團騙全台 兩面手法榨乾被害人獲利數千萬

37歲王姓男子與其同夥共組詐騙集團，以靈骨塔投資吸引、兩面手法榨乾投資客，數十名被害人遍布全台，不法所得上千萬，警方近日...

湯景華縱火奪6命免死 檢察總長提非常上訴

男子湯景華因細故縱火導致6人身亡，歷審判死刑，但最高法院認間接故意殺人罪，依兩公約不能判死，改判無期徒刑定讞。檢察總長江...

女遭5地檢通緝現身西門町 謊報身分被鷹眼識破

38歲蘇姓女子曾涉毒品案，又因侵占、詐欺等案遭5處地檢署通緝，昨天中午在西門町商圈內遭遇警方攔查，謊報他人身分遭警識破，...

高雄12男女深夜聚集 警查獲毒品刀械

高雄陳姓男子等12人，今天深夜分乘3輛車在鳳山區建國路、文衡路口上的速食店群聚，警方快打警網獲報趕抵現場盤查，發現K他命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。