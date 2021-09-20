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女遭5地檢通緝現身西門町 謊報身分被鷹眼識破
38歲蘇姓女子曾涉毒品案，又因侵占、詐欺等案遭5處地檢署通緝，昨天中午在西門町商圈內遭遇警方攔查，謊報他人身分遭警識破，身上又被搜出毒品吸食器，轄區萬華分局警方將蘇女帶返偵詢後，依法解送歸案並續行偵辦。
警方表示，萬華分局警備隊員王彥尊、張景義、陳潤孝等，昨天中午時分巡邏行經西寧南路、漢口街口時，發現路旁的蘇女形跡可疑，遂上前盤查；家住新北市的蘇女，起初謊報他人身分，並自稱住在台北市，企圖躲避查緝，仍遭比對識破。
3名員警發現，蘇女因去年間涉及多起侵占、詐欺案，被士林、桃園、新竹、台南、屏東等5處地檢署通緝在案，且蘇女隨身包包內，也留有使用過的毒品安非他命吸食器，當場依法逮捕、帶返偵辦。
警方呼籲，防疫期間掃蕩街頭暴力毒品仍然是警方當前工作重點，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，定將全面淨化社會治安，展現打擊不法的決心，民眾切勿以身試法。
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