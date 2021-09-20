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靈骨塔詐團騙全台 兩面手法榨乾被害人獲利數千萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

37歲王姓男子與其同夥共組詐騙集團，以靈骨塔投資吸引、兩面手法榨乾投資客，數十名被害人遍布全台，不法所得上千萬，警方近日兵分多路執行搜索，查獲王男等8人到案，詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，王男等人先成立多家人頭公司，鎖定手上有靈骨塔位的民眾，誆稱有買家想大量高價收購靈骨塔位，取信被害人後，又稱買家需要更大量的塔位，剛好另有賣家手上有其他塔位，遊說被害人抵押房產、借貸等，投入大量資金向王男同夥買入更多塔位。

詐團見被害人稍有猶豫，還假好心向被害人表示，願意用買家給的訂金先幫忙支付部分金額。直到被害人手頭完全被榨乾，王男等人又會以各種理由搪塞，稱交易失敗，隨即失聯失蹤，被害人才驚覺受騙。

警方發現，王男所組集團行騙全台，初估被害人數達數十人，不法獲利高達數千萬元；台北市刑警大隊警方經數月蒐證，9月初見時機成熟，持票前往台北市、新北市、台中市執行搜索，順利查獲王等8人，查扣作案用客戶資料、合約書、塔位權狀、生前契約書、手機等證物，及現金50萬元，詢後依法送辦。

警方呼籲，靈骨塔投資詐騙是詐欺老梗，嫌犯多以高於市價金額「假收購、真詐騙」，民眾買賣殯葬產品應再三求證，如遇有可疑，應撥打165反詐騙專線，多一分注意，少一分被害。

警方查獲王男等8人到案，詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方查獲王男等8人到案，詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用客戶資料、合約書、塔位權狀、生前契約書、手機等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用客戶資料、合約書、塔位權狀、生前契約書、手機等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用客戶資料、合約書、塔位權狀、生前契約書、手機等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用客戶資料、合約書、塔位權狀、生前契約書、手機等證物。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 詐欺

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