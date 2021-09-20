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高雄12男女深夜聚集 警查獲毒品刀械

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子等12人，今天深夜分乘3輛車在鳳山區建國路、文衡路口上的速食店群聚，警方快打警網獲報趕抵現場盤查，發現K他命粉末、刀械及棍棒等物品，陳男辯稱只是在夜遊過節，但因毒品無人坦承所有，全數被帶回驗尿。

警方表示，今天凌晨1點多時，鳳山警分局接獲報案，在鳳山區建國路與文衡路口，有一群男女聚集，鳳山快打警網、文山派出所立即趕赴現場。

警方到場立即對著現場陳男（24歲）等12名男女實施盤查，並在陳的車上發現K他命粉末，還有刀械、棍棒等違禁物。

陳男辯稱只是朋友聚會，要一起夜遊過節，並沒有滋事的意圖。因吳人坦承毒品是誰持有，全數被帶回驗尿釐清。並依毒品危害防制條例、刑法第150條無故聚眾及社會秩序維護法無故攜帶刀械，全數帶回派出所進行後續偵辦。

至於陳男等人聚集該處所為何事，警方仍持續清查相關人等說法及調閱周邊監視器影像。

高雄鳳山區昨有12名男女聚集，被警方查獲K他命粉末，還有刀械棍棒等。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區昨有12名男女聚集，被警方查獲K他命粉末，還有刀械棍棒等。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區昨有12名男女聚集，被警方查獲K他命粉末，還有刀械棍棒等。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區昨有12名男女聚集，被警方查獲K他命粉末，還有刀械棍棒等。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區昨有12名男女聚集，被警方查獲K他命粉末，還有刀械棍棒等。記者邱奕能／翻攝
高雄鳳山區昨有12名男女聚集，被警方查獲K他命粉末，還有刀械棍棒等。記者邱奕能／翻攝

毒品 監視器 速食

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