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男子揮刀！只因不爽在捷運站遭碰撞 警方依恐嚇罪送辦

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市北捷台電大樓捷運站，晚間7時許發生有男子因與其他乘客發生糾紛，竟拿出刀械威嚇；其他乘客連忙報警，目前轄區警方已經將兩人帶回派出所，捷運列車因此延誤發車三分鐘。

大安警分局晚間19時20分接獲民眾報案，台北捷運台電大樓站月台內有民眾亮刀，警方到場瞭解，鍾姓男子與林姓男子彼此互不相識，當時林姓男子要下車，與要上車的鐘姓男子發生身體碰觸，兩人一言不合口角，鍾男本要向林男道歉，但林男情緒不穩，竟拿出身上的水果刀作勢揮舞，並追出對方到月台上。

捷運保全及站長到場後，先制止林嫌，控制現場後通報警方，警方將兩名當事人帶回羅斯福路派出所製作筆錄，現場沒有民眾受傷，全案將依恐嚇罪移送台北地檢署偵辦。

林姓男子拿出隨身的水果刀威嚇，遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
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捷運 北捷

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