影／北捷2男吵架亮出水果刀 列車一度停駛3分鐘

有民眾在搭乘台北捷運時，發現有兩人在捷運站發生口角，其中一名激動到拿出刀子威脅對方，一度造成列車停駛3分多鐘，北捷表示，已經通報警方並將民眾送往派出所，現場無人受傷，列車正常營運。

民眾表示，搭乘捷運至台電大樓站時，遠遠聽到有人吵架吵得很大聲，一時間還不知道發生什麼事情，下車後才發現似乎有人起口角，還拿出刀子威脅。

北捷表示，晚間7時20分，有2名男性旅可在台電大樓站月台起口角爭執，其中一名男性旅客拿刀出來威嚇對方，車站獲報後即刻依照SOP到場戒備，另請行控中心通知警方到場處理，目前該2名旅客均已被警方帶到轄區派出所，無人員受傷，不影響列車營運。

北市警察局捷運警察隊說明，本案為一名林姓男子，在晚間7時19分搭乘往松山方向列車，行經至台電大樓站欲下車時，疑似撞鐘姓男子擋著下車動線，引發林男不滿，雙方因此起口角。