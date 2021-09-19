聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／北捷2男吵架亮出水果刀 列車一度停駛3分鐘
有民眾在搭乘台北捷運時，發現有兩人在捷運站發生口角，其中一名激動到拿出刀子威脅對方，一度造成列車停駛3分多鐘，北捷表示，已經通報警方並將民眾送往派出所，現場無人受傷，列車正常營運。
民眾表示，搭乘捷運至台電大樓站時，遠遠聽到有人吵架吵得很大聲，一時間還不知道發生什麼事情，下車後才發現似乎有人起口角，還拿出刀子威脅。
北捷表示，晚間7時20分，有2名男性旅可在台電大樓站月台起口角爭執，其中一名男性旅客拿刀出來威嚇對方，車站獲報後即刻依照SOP到場戒備，另請行控中心通知警方到場處理，目前該2名旅客均已被警方帶到轄區派出所，無人員受傷，不影響列車營運。
北市警察局捷運警察隊說明，本案為一名林姓男子，在晚間7時19分搭乘往松山方向列車，行經至台電大樓站欲下車時，疑似撞鐘姓男子擋著下車動線，引發林男不滿，雙方因此起口角。
期間，林男憤而拿出所攜帶的水果刀作勢攻擊，雙方在台電大樓月台上發生衝突時，由保全及站長先行制止排解，隨後由捷警隊及羅斯福派出所警員前往處理，現場無人受傷，本案由大安分局羅斯福路派出所帶回偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言