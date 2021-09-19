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台南凌晨連3起汽機車火警 1男涉縱火遭逮

中央社 / 台南19日電

台南市南區今天凌晨連續出現3起汽、機車疑遭縱火案，造成2輛汽車與2輛機車受損，警方今天下午逮捕涉嫌縱火的33歲詹姓男子，犯案動機還有待進一步釐清。

台南市政府消防局勤務中心在今天凌晨0時50分左右接獲民眾報案，指稱停放在南區鹽埕路一處巷弄內的自小客車起火，消防人員前往將火勢撲滅，但自小客車毀損嚴重，車主懷疑遭人縱火，警、消人員著手調查。

消防局在凌晨1時6分再度接獲報案，於金華路一段附近有機車起火，消防人員將火勢撲滅後，清查發現有1輛機車與1輛自小客車受損；1時38分又獲報於南區大成路二段的巷弄內有機車起火，消防人員趕抵現場時，火勢被車主以滅火器撲滅。

台南市政府警察局第六分局指出，一小時內連續發生3起疑似人為蓄意縱火案，警方立即成立專案小組，過濾比對各項線索情資後，發現3起案件嫌疑人為同一人，經鎖定詹姓男子身分與工作地點，今天下午4時許在南區將詹男逮捕到案，犯案動機還要進一步釐清。

縱火 車主 警察

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