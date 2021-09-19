處理聚眾糾紛險遭車衝撞 北市警開槍制止及追捕

台北市內湖區今天凌晨驚傳槍響，警方獲報疑有聚眾糾紛情形，到場處理員警竟遭一輛車加速衝撞，員警先對空鳴槍再射擊車輛輪胎，犯嫌隨即加速逃逸，警方已掌握特定對象查捕中。

台北市警察局內湖分局今天凌晨3時許接獲報案，指轄內康樂街一帶人聲吵雜，疑有聚眾糾紛，隨即指派轄下康樂派出所及鄰近的東湖派出所警力到場處理。

員警到場後發現有數車和10餘人聚集，立即攔查可疑人車調查，但有輛白色汽車駕駛疑因心虛竟加速要衝撞員警，東湖所員警見狀對空鳴槍警示。

不過，白車駕駛仍持續往前高速行駛，為免遭衝撞和傷及無辜，楊姓員警再朝其車輛輪胎射擊2槍阻止衝撞，犯嫌隨後加速逃逸，總計警方共連開6槍制止此衝撞事件。

據初步調查了解，因案發地一處檳榔攤主疑和人有糾紛，對方今天凌晨到店家談判所致，警方目前已成立專案小組全力以車追人，並擴大調閱周邊監視器查察，已掌握特定對象查捕中。

內湖分局呼籲，中秋佳節暨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，烤肉等社交活動應減少，飲酒後若有任何糾紛應妥善溝通處理，或尋求公正第三方協助，切勿訴諸違法行為，警方將全力打擊暴力犯罪，依法究辦，絕不寬貸。