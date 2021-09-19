快訊

釋迦蓮霧被禁 廈門、長三角進口台商哀號轉行

處理聚眾糾紛險遭車衝撞 北市警開槍制止及追捕

中央社 / 台北19日電

北市內湖區今天凌晨驚傳槍響，警方獲報疑有聚眾糾紛情形，到場處理員警竟遭一輛車加速衝撞，員警先對空鳴槍再射擊車輛輪胎，犯嫌隨即加速逃逸，警方已掌握特定對象查捕中。

台北市警察局內湖分局今天凌晨3時許接獲報案，指轄內康樂街一帶人聲吵雜，疑有聚眾糾紛，隨即指派轄下康樂派出所及鄰近的東湖派出所警力到場處理。

員警到場後發現有數車和10餘人聚集，立即攔查可疑人車調查，但有輛白色汽車駕駛疑因心虛竟加速要衝撞員警，東湖所員警見狀對空鳴槍警示。

不過，白車駕駛仍持續往前高速行駛，為免遭衝撞和傷及無辜，楊姓員警再朝其車輛輪胎射擊2槍阻止衝撞，犯嫌隨後加速逃逸，總計警方共連開6槍制止此衝撞事件。

據初步調查了解，因案發地一處檳榔攤主疑和人有糾紛，對方今天凌晨到店家談判所致，警方目前已成立專案小組全力以車追人，並擴大調閱周邊監視器查察，已掌握特定對象查捕中。

內湖分局呼籲，中秋佳節暨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，烤肉等社交活動應減少，飲酒後若有任何糾紛應妥善溝通處理，或尋求公正第三方協助，切勿訴諸違法行為，警方將全力打擊暴力犯罪，依法究辦，絕不寬貸。

北市 警察 監視器

延伸閱讀

莫德納第二劑不足限地打？ 北市府：還有1.2萬名額可預約

北市七旬翁登山失蹤半個月 新北消防搜山3天無獲

有線電視業者北市徵才 月薪上看8萬高於業界水準

北市無圍牆環教博物館推線上之旅 陪親子過中秋

相關新聞

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

一名獨居的80歲老翁自己住在台中市新社區，年邁姊姊最近要找他一起相聚過中秋，卻聯絡不上他，台中警方獲報，會同消防隊員破門...

影／九份停車場3男遭砍傷 兇手為幫母出氣揪眾尋仇

新北市瑞芳區九份台陽停車場中秋連假第2天，發生砍人事件。胡姓男子疑不滿他的媽媽與停車場江姓負責人有感情糾紛，今天下午邀約...

提醒妻子用濕毛巾遮口鼻逃生 他趕救姪女卻沒做到...

高雄市鳥松區蘇姓三代同堂住的4層樓透天厝今天發生火警，47歲大伯為救9歲姪女衝進火場，兩人雙雙遭濃煙嗆昏，大伯送醫不治，...

台南市汽機車縱火案 警今下午逮涉案男子

台南市南區今晨接連發生汽機車遭人縱火案，市警六分局今天下午4點多，以車追人，在南區國民路墓地拘提涉案33歲詹姓男子到案，...

連假第2天！九份台陽停車場傳暴力事件 2男遭人持刀砍傷

中秋連假第2天，熱門景點新北市瑞芳區九份的台陽停車場，今天下午發生暴力衝突事件，收費亭玻璃被砸毀，並造成5人受傷，其中2...

酒醉男在電梯亮空氣槍把玩 警方當天搜索送辦

19歲潘姓男子涉嫌在台北市林森北路1處大樓電梯，掏出手槍炫耀把玩，警方獲報後持搜索票搜索，在其租屋處內，查獲具有殺傷力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。