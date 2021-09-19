快訊

陸禁我釋迦蓮霧…陳吉仲宣布砸10億元救市 恐向WTO提訴訟

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市汽機車縱火案 警今下午逮涉案男子

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區今晨接連發生汽機車遭人縱火案，市警六分局今天下午4點多，以車追人，在南區國民路墓地拘提涉案33歲詹姓男子到案，詹當場否認涉案，警方將他帶回警分局調查釐清中。

台南市南區今天清晨近1點多發生疑似連續縱火案，疑有人拿著噴燈分別在南區鹽埕路、大成路和金華路巷內燒汽、機車，共造成2輛汽車和2輛機車受損，沒有人員受傷，警方漏夜調閱監視錄影畫面追查，研判縱火者和南區因有地緣關係。

警方調閱監視器畫面，第2件縱火案，縱火者從巷子進入大成路燒機車後，曾離開現場後再回到現場觀看約數分鐘。

員警調閱監視錄影畫面後，查出詹姓工人涉有重嫌，向南檢檢察官請得拘票後，今天下午2點先前往詹住處查緝，但他不在家，員警以車追人，今天下午4點多在南區國民路墓地，找到詹姓男子，不過詹姓男子否認涉案

台南市警六分局 追查縱火案，逮捕涉案詹姓工人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局 追查縱火案，逮捕涉案詹姓工人法辦。記者黃宣翰／翻攝

縱火 監視器 檢察官

延伸閱讀

台南市凌晨發生連續縱火案 燒燬3輛汽機車

僑泰中學無償捐地 地方期待12年台中五權南一路通車

台南藝如春風走透透！黃偉哲：要讓藝文產業充滿生機

高市南區綠能發電示範廠案需100億 市府自辦或BOT惹議

相關新聞

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

一名獨居的80歲老翁自己住在台中市新社區，年邁姊姊最近要找他一起相聚過中秋，卻聯絡不上他，台中警方獲報，會同消防隊員破門...

影／九份停車場3男遭砍傷 兇手為幫母出氣揪眾尋仇

新北市瑞芳區九份台陽停車場中秋連假第2天，發生砍人事件。胡姓男子疑不滿他的媽媽與停車場江姓負責人有感情糾紛，今天下午邀約...

台南市汽機車縱火案 警今下午逮涉案男子

台南市南區今晨接連發生汽機車遭人縱火案，市警六分局今天下午4點多，以車追人，在南區國民路墓地拘提涉案33歲詹姓男子到案，...

連假第2天！九份台陽停車場傳暴力事件 2男遭人持刀砍傷

中秋連假第2天，熱門景點新北市瑞芳區九份的台陽停車場，今天下午發生暴力衝突事件，收費亭玻璃被砸毀，並造成5人受傷，其中2...

酒醉男在電梯亮空氣槍把玩 警方當天搜索送辦

19歲潘姓男子涉嫌在台北市林森北路1處大樓電梯，掏出手槍炫耀把玩，警方獲報後持搜索票搜索，在其租屋處內，查獲具有殺傷力的...

北巿砸車犯開車逃逸撞傷警 警連開6槍追緝中

台北市內湖區康樂街昨天晚上發生砸車糾紛，內湖警方獲報到場，砸車方的人員竟涉嫌開車衝撞警察和民眾，東湖派出所當場對空鳴4槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。