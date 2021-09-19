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台南市汽機車縱火案 警今下午逮涉案男子
台南市南區今晨接連發生汽機車遭人縱火案，市警六分局今天下午4點多，以車追人，在南區國民路墓地拘提涉案33歲詹姓男子到案，詹當場否認涉案，警方將他帶回警分局調查釐清中。
台南市南區今天清晨近1點多發生疑似連續縱火案，疑有人拿著噴燈分別在南區鹽埕路、大成路和金華路巷內燒汽、機車，共造成2輛汽車和2輛機車受損，沒有人員受傷，警方漏夜調閱監視錄影畫面追查，研判縱火者和南區因有地緣關係。
警方調閱監視器畫面，第2件縱火案，縱火者從巷子進入大成路燒機車後，曾離開現場後再回到現場觀看約數分鐘。
員警調閱監視錄影畫面後，查出詹姓工人涉有重嫌，向南檢檢察官請得拘票後，今天下午2點先前往詹住處查緝，但他不在家，員警以車追人，今天下午4點多在南區國民路墓地，找到詹姓男子，不過詹姓男子否認涉案
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