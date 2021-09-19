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影／九份停車場3男遭砍傷 兇手為幫母出氣揪眾尋仇
新北市瑞芳區九份台陽停車場中秋連假第2天，發生砍人事件。胡姓男子疑不滿他的媽媽與停車場江姓負責人有感情糾紛，今天下午邀約10名友人到停車場找江理論，涉嫌砸毀收費亭玻璃，並持刀砍傷江的哥哥等3人。胡男等人行凶後，分乘3輛車逃離現場，警方循線查緝中。
據了解，胡姓女子與江男有感情糾紛，她的19歲兒子下午揪眾到台陽停車場找江理論，為媽媽出氣。
胡男等人分持棍棒砸毀停車場收費亭的玻璃，收費停內有2人被碎玻璃濺到，但無大礙。江男等人出面了解狀況時，雙方一言不合引爆衝突，江的哥哥的左腰被人持西瓜刀砍傷，吳姓、陳姓男子左手臂也被砍傷。
胡男等人行凶後，分乘3輛車逃離現場，3名被砍傷男子分別送醫救治。警方獲報到場調查，依傷害、毀損、聚眾鬥毆罪嫌偵辦，並已掌握胡男等數名嫌犯身分，循線查緝到案說明，釐清案情。
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