假好心拜訪友人母親 男持刀搶獨居老婦2萬5千

37歲邱姓男子近期幫忙在中國大陸經商的朋友，送東西給住在台北的老母親，得知婦人獨居後，9月17日下午竟假裝拜訪，持刀威脅、拿童軍繩綑綁婦人，搶走家中2萬5千元逃逸，警方在18日下2時許在桃園逮捕邱男，全案依照強盜罪嫌移送法辦。

警方指出，被害婦人獨居在中山區龍江路，因兒子在中國大陸經商，她獨居台北養老，兒子曾委託邱男到家中送東西。邱男因積欠債務，假裝好意拜訪，騙取婦人信任開門，邱男進屋後，掏出攜帶的小刀脅迫婦人不能反抗，再拿出童軍繩綑綁雙手，開始搜刮屋內財物，從衣櫃中搶走2萬5千元逃逸。

警方17日晚間8時許獲報後，與婦人兒子聯繫後循線追查，發現穿黑衣的邱男犯後搭成捷運離去，在板橋換上白色上衣，騎機車逃逸。警方專案小組18日下午2時許，在桃園中正路緝獲邱男報案，起獲身上贓款1萬5千元，並在其住家查獲作案用衣物、刀械，經訊問後，邱男坦承犯行，全案今早依照強盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。