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網路持雙槍叫囂「比槍多」 引來警登門再逮通緝犯

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市鹽水區郭姓男子在網路囂張嗆聲要輸贏，還留言稱「比誰槍多」等訊息，經警方鎖定，昨持搜索票登門查訪，郭男一度拒開門，警破門逮捕郭嫌起出2把改造手槍、子彈、毒咖啡包等，熟睡中的通緝友人鄭男也一併落網，直呼倒楣不已，警訊後依槍砲刀械管制條例等罪嫌送辦。

新營警分局本月初接獲情資，鹽水區有網民於網路嗆聲輸贏，並留言公開「比誰槍多」等訊息，警深入清查，掌握PO文的24歲鹽水區郭男（有槍砲、毒品前科）所為。

警方鎖定追查，發現郭除網路張貼持長槍指向友人外，更持雙槍指向自己本人圖像，行徑跋扈囂張，憂心郭滋生事端危及民眾生命安全，警方向台南地方法院聲請搜索票獲准，昨下午持搜索票前往郭男住處搜索。

結果，郭男拒不開門，警方前後包抄破門進入搜索，在屋內發現熟睡中28歲鄭姓男子。

經查，鄭因傷害罪正遭桃園地方法院發布通緝中，警方當場逮捕，隨後另於頂樓發現躲藏的郭民，當場查扣含有第二級毒品安非他命成分毒品咖啡包27包、改造手槍2枝、子彈7顆等證物，郭嫌網路囂張瞬間「消風」狼狽落網，鄭嫌也忍不住碎念「都是你啦！」

全案詢後將鄭嫌解送至桃園地方法院歸案；郭嫌涉及毒品、槍砲罪嫌警訊後移送南檢，經檢察官複訊後聲請郭嫌羈押偵辦。

另一圖還有持長槍指向友人，引起警方關注。記者謝進盛／翻攝
另一圖還有持長槍指向友人，引起警方關注。記者謝進盛／翻攝
郭嫌在網路囂張留言引起警方關注循線逮捕。記者謝進盛／翻攝
郭嫌在網路囂張留言引起警方關注循線逮捕。記者謝進盛／翻攝
警方查獲改造手槍、子彈及毒咖啡包。記者謝進盛／翻攝
警方查獲改造手槍、子彈及毒咖啡包。記者謝進盛／翻攝
郭嫌在臉書動態持雙槍秀出指向自己圖片，經警方鎖定。記者謝進盛／翻攝
郭嫌在臉書動態持雙槍秀出指向自己圖片，經警方鎖定。記者謝進盛／翻攝

毒品 桃園 通緝

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