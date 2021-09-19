網路持雙槍叫囂「比槍多」 引來警登門再逮通緝犯

台南市鹽水區郭姓男子在網路囂張嗆聲要輸贏，還留言稱「比誰槍多」等訊息，經警方鎖定，昨持搜索票登門查訪，郭男一度拒開門，警破門逮捕郭嫌起出2把改造手槍、子彈、毒咖啡包等，熟睡中的通緝友人鄭男也一併落網，直呼倒楣不已，警訊後依槍砲刀械管制條例等罪嫌送辦。

新營警分局本月初接獲情資，鹽水區有網民於網路嗆聲輸贏，並留言公開「比誰槍多」等訊息，警深入清查，掌握PO文的24歲鹽水區郭男（有槍砲、毒品前科）所為。

警方鎖定追查，發現郭除網路張貼持長槍指向友人外，更持雙槍指向自己本人圖像，行徑跋扈囂張，憂心郭滋生事端危及民眾生命安全，警方向台南地方法院聲請搜索票獲准，昨下午持搜索票前往郭男住處搜索。

結果，郭男拒不開門，警方前後包抄破門進入搜索，在屋內發現熟睡中28歲鄭姓男子。

經查，鄭因傷害罪正遭桃園地方法院發布通緝中，警方當場逮捕，隨後另於頂樓發現躲藏的郭民，當場查扣含有第二級毒品安非他命成分毒品咖啡包27包、改造手槍2枝、子彈7顆等證物，郭嫌網路囂張瞬間「消風」狼狽落網，鄭嫌也忍不住碎念「都是你啦！」