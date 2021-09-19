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陣頭「祝賀」分局長升遷 主嫌慘了...遭羈押禁見
新竹縣竹東警分局15日的陣頭、舞獅「祝賀」分局長榮陞涉嫌侮辱公署案，讓警政署長陳家欽喊話，絕不允許黑道有任何挑釁行為，指示要嚴辦到底，新竹地檢署獲悉，同樣認為此風不可長，若不嚴辦恐造成模仿效應，17日由專案小組拘提朱姓主嫌後，隔日傳喚4人到案，檢察官訊後依侮辱公署罪嫌向法院聲請羈押禁見，於今天凌晨獲准。
警政署13日發布各縣市警局的調派令，全台共87名高階警官職位調動，於16日辦理交接，其中，竹東警分局前分局長江建忠調任宜蘭縣三星分局長服務，不料，交接前一天，竹東地方組織竟找來獅團及蜈蚣鼓隊擺出陣頭，到竹東分局前放鞭炮「恭喜升遷、普天同慶」，慶祝江建忠調派至宜蘭，連佛祖車都來，挑釁意味濃厚，分局立刻以警車鳴笛制止。
檢方指出，這種等同無視公權力的挑釁行為，此風不可長，便召開專案會議，指派掃黑專責檢察官依法儘速偵辦。17日指揮新竹縣警察局刑大、竹東分局將涉案朱姓男子拘提到案後，18日傳喚被告4人到案。
檢方表示，對執法機關、人員施加暴力、侮辱的犯罪行為，絕對會嚴辦，以杜絕歪風，穩定社會秩序及治安。
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