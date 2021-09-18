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越南移工兼販毒 遭警埋伏4天起出安毒
台南市警第6分局日前查獲外籍移工吸食毒品，循線追出26歲越南籍移工在同鄉圈內響叮噹，經蒐證後，向台南地檢署申請搜索票，在其南區租屋處埋伏4天，終在搜索票到期最後一天現身，當場在隨身包包內查獲安非他命7包，合計200多公克，市價逾35萬元，他否認販毒，辯稱要把該毒品轉交他人，全案依運輸毒品罪、意圖販賣毒品而持有毒品罪送辦。
據調查，該名越南籍移工在台南同鄉圈內響叮噹，甚有同鄉早已看不慣他販售毒品，荼毒同鄉；警方日前查獲有移工吸食毒品，經循線追查，蒐集相關事證，逐一過濾，這才掌握其真實身分，報請台南地檢署檢察官指揮，申請搜索票。
經多日埋伏，直至搜索票到期的最後一天，昨天上午10時30分，該名移工現身租屋處，當場被員警認出，出示搜索票外，並告知其相關權利。現場在他的隨身包包內起獲安非他命毒品7包，合計重201.5公克、毒品咖啡包13包及吸食器1組等物。
同時，警方查扣手機及帳冊，並請來通譯人員翻譯，他供稱，要把該毒品轉交他人，剛好被警方查獲。警方認他供詞仍有保留，今天依運輸毒品罪、意圖販賣毒品而持有毒品罪送辦，並建議檢方聲押，進一步追查毒品來源及流向。
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