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秋節連假前 背17條通緝案毒后高雄落網

中央社 / 高雄18日電

岡山警分局執行毒品掃蕩，查獲15件毒品案、逮捕21名毒犯，包括在苓雅區旅店逮捕因17條毒品案遭通緝的林姓女子。原來38歲的林女年輕時好奇染上毒癮，才會深陷毒海不能自拔。

高雄市政府警察局岡山分局緝毒專案小組偵辦其他販毒案，得知販毒前科的林姓女毒蟲，身背17條毒品通緝案，藏匿市區中華路某大樓精品商務旅店內。員警上門時林女、潘女及邱男等3名毒犯共處一室，3人吸毒後正呼呼大睡，現場查扣二級毒品安非他命3包8.8公克、毒品吸食器等證物，全案訊後移送高雄地檢署偵辦。

岡山分局偵查隊長陳榮輝表示，林女因吸毒並經常隱身不同旅館，躲避警方查緝，由於未主動向地檢署及法院報到，因而遭發布有17條毒品案通緝。

警方調查，林女吸毒史長達10多年，婚後不改惡習與丈夫分居，2年前曾被捕，之後竄逃藏匿各地精品旅館，這次落網前施用安毒，驚訝警方這麼快上門。她在落網後警訊供稱，年輕時好奇染上毒癮，為維持毒品來源才會愈陷愈深。

岡山警分局偵查隊14、15日執行「安居緝毒全國同步查緝行動」，拜訪里、鄰長、社區主委及大樓保全，在保密前提下建置嚴密通報網，透過「毒品溯源計畫」鎖定多名販賣毒品藥頭，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，先後搜索多處大樓及社區，查獲15件毒品案，逮捕21名毒犯。

由於毒販常利用大樓住戶多、鄰居互相不熟識隱密性，及旅館住宿人員的流動性，俟機潛藏其中進行毒品製造、分裝、交易及開毒趴。岡山分局這次「安居緝毒專案」，除大動作搜索毒犯藏匿處所外，同時透過宣導讓住戶辨識涉毒特徵，鼓勵民眾提供情資，將毒瘤趕出社區。

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