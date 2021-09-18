警因盤查問題記申誡 卻在臉書發文謝長官

新北市新莊警分局福營派出所員警高嘉宏，因盤查問題被督察組記申誡一次，但督察組長劉家次認為高員認真，只是方式用錯，便親自帶著他巡邏四小時，以自身經驗教他盤查技巧，讓高員十分感動，在臉書上寫下「感謝我有一個這麼棒的高階長官」。

高嘉宏為105年特考班畢業，在實習時曾待過新莊警分局中港派出所，畢業後選擇到福營派出所服務，三十歲的他從警已有三年多。上月26日，高員在個人臉書寫下「感謝我的警察生涯有來過新莊分局，因為來到新莊分局我才能遇見現在的督察組組長，真的是一個很棒長官，雖然被處分，但我覺得不是壞事」，指出他因案被處分，劉家次卻有別於一般長官，在記他一次申誡後，親自帶著他在外巡邏，指導盤查應對技巧，讓他十分感動，寫下「很感謝組長不單只是處分我，處分我後還願意教導我，甚至主動說要花時間帶我去巡邏，起初我以為是開玩笑，沒想到是認真的」。

劉家次表示，高員常因盤查問題被民眾檢舉，光是今年就被檢舉十幾次，但他調查後才發現，高員是新莊警分局出名的「拚命三郎」，工作態度認真、積極，卻因未曾遇到有經驗的學長指導，才會不懂盤查技巧，導致執行盤查勤務時常出狀況，便找來高員訪談，並決定帶著他到街上巡邏４小時，以自身經驗教導高員。

「其實我也很緊張，畢竟已經很久沒有執行巡邏勤務了，我也怕我教不好」，劉家次透露，當時他穿上防彈衣後，還怕引起同事側目穿上外套，與高員約在警分局外頭碰面，才帶著他出門巡邏。所幸兩人在第三個小時順利攔查到可疑人士，經同意搜索後在其車上找到毒品，讓高員了解到盤查技巧，從中學習與民眾應對進退的道理。