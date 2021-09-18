毒蟲陽台拉K拉到茫 台南警方找上門渾然不知
台南市警四分局多次據報，安平區永華路某大樓住戶時常有青少年聚集，且傳出疑似拉K的刺鼻臭味，經蒐證後，昨天下午持搜索票入內，當場發現23歲謝姓男子在陽台上涉拉K，精神恍惚，連員警入內都渾然不知，查扣K他命1包及吸食器，謝男坦承持有及吸食毒品。現場另有3名20多歲男子及1名未成年少年在場，供稱借住該處，否認吸毒，警方帶回警所驗尿釐清。
據調查，雖社區民眾曾報案反映，但警方即時到場處理，但吸毒人口相當狡猾，有些風吹草動就會立刻湮滅證據，規避警方查緝。案經警方多日蒐證調查，並配合清樓專案，發現有可疑分子經常出入某一特定樓層住戶。
因此，警方蒐證後，向台南地院聲請搜索票，昨天下午4時由育平派出所所長王高邦率7名員警持搜索票入內搜索，當場查獲謝男涉吸食毒品K他命，並查扣毒品K他命1包(1.15公克)及K盤1個。
另現場發現有4名年輕男子，其中1名還未成年，4人供稱，借住該處，但未吸毒。警方將5名男子統統帶返育平所，釐清案情，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。
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