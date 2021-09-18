影／陸漁船越界捕5公斤漁獲罰81萬 今6人驅逐出境

本月初，中國籍漁船越界捕撈漁獲，海巡署台中海巡隊獲報將張姓船老大等6人逮捕，並依防疫規範快篩、消毒，警方查獲非法越界捕魚5公斤，依法海拋，經重罰81萬元，今驅離出境。

海巡署台中海巡隊指出，本月2日，接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，於彰化三豐外27浬處，有大陸漁船出沒，警方派艇發現是中國大陸籍漁船以流刺網漁作業，經查中國大陸籍張姓船長等6人，非法捕獲魚貨5公斤，當場依法海拋，張嫌等人帶回。

疫情防疫優先，張嫌等6人快篩呈陰性，警方另檢視船體無非洲豬瘟等豬肉製品、全船進行消毒，防止境外病毒入境。

海巡署艦隊分署依兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條、45條等規定，張嫌處81萬元罰鍰，張經過16天籌措，確定罰鍰匯入國庫，今天(18日)上午8時許，由台中海巡隊將該船驅離出境，並要求該船不得再進入我國禁限制水域違規作業，否則將加重裁罰金額，甚至沒入漁船。