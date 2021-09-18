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影／陸漁船越界捕5公斤漁獲罰81萬 今6人驅逐出境
本月初，中國籍漁船越界捕撈漁獲，海巡署台中海巡隊獲報將張姓船老大等6人逮捕，並依防疫規範快篩、消毒，警方查獲非法越界捕魚5公斤，依法海拋，經重罰81萬元，今驅離出境。
海巡署台中海巡隊指出，本月2日，接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，於彰化三豐外27浬處，有大陸漁船出沒，警方派艇發現是中國大陸籍漁船以流刺網漁作業，經查中國大陸籍張姓船長等6人，非法捕獲魚貨5公斤，當場依法海拋，張嫌等人帶回。
疫情防疫優先，張嫌等6人快篩呈陰性，警方另檢視船體無非洲豬瘟等豬肉製品、全船進行消毒，防止境外病毒入境。
海巡署艦隊分署依兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條、45條等規定，張嫌處81萬元罰鍰，張經過16天籌措，確定罰鍰匯入國庫，今天(18日)上午8時許，由台中海巡隊將該船驅離出境，並要求該船不得再進入我國禁限制水域違規作業，否則將加重裁罰金額，甚至沒入漁船。
台中海巡隊表示，海巡署艦隊分署與中部分署聯合執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，宣示維護海洋資源與護漁決心，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈。如有發現破壞海洋生態與漁業資源等不當行為，請利用海巡「118」免費服務專線，或電洽：04-2657-2782，台中海巡隊將立即前往處理。
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