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台南男不爽女友吃醋 惱羞成怒竟掄刀槍教訓她

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市21歲朱姓男子在中西區開設服飾店，日前在店內2樓與25歲林姓女友及女友的閨密一同吃飯，朱男疑酒後失態，摸起女友閨密的大腿，當場被女友抓包怒斥，他腦羞成怒拿出開山刀砍傷女友手掌、手臂，女友奪門逃出，他手持刀槍追出，彈匣不慎掉落在自家門口，警員據報後趕到，撞見他匆忙把短槍丟在花盆旁藏匿，經警查獲後，又循線在其歸仁區老家起出長槍一把。

警方調查，案發當時，附近鄰居驚聞朱男與女友吵鬧聲報警，他持短槍追女友過程中，彈匣不慎掉落在自家門口。朱男見警員趕到，匆忙把短槍丟在花盆旁藏匿，警員則在門口發現彈匣後，隨即擴大搜索，果然在花盆旁查獲短槍一把。

警方上樓搜索時，又在2樓房間地板上發現兩顆已擊發的彈殼，天花板上還有兩個彈孔，懷疑他曾在屋內開槍，他見警方追問，事跡敗露，再供出還有一把長槍藏放在歸仁區老家，隨即再赴該處取出長槍。他供稱，該槍枝是蘇姓友人寄放的。

面對朱的供詞，及其起出長短槍有無涉及他案，警方已送驗外，並依違反槍砲罪嫌、殺人未遂罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

朱姓男子因女友爭風吃醋動怒，竟拿刀、槍教訓女友，讓警方意外獲得1長1短槍枝當績效。記者邵心杰／翻攝
朱姓男子因女友爭風吃醋動怒，竟拿刀、槍教訓女友，讓警方意外獲得1長1短槍枝當績效。記者邵心杰／翻攝

槍枝 殺人

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