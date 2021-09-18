台南男不爽女友吃醋 惱羞成怒竟掄刀槍教訓她

台南市21歲朱姓男子在中西區開設服飾店，日前在店內2樓與25歲林姓女友及女友的閨密一同吃飯，朱男疑酒後失態，摸起女友閨密的大腿，當場被女友抓包怒斥，他腦羞成怒拿出開山刀砍傷女友手掌、手臂，女友奪門逃出，他手持刀槍追出，彈匣不慎掉落在自家門口，警員據報後趕到，撞見他匆忙把短槍丟在花盆旁藏匿，經警查獲後，又循線在其歸仁區老家起出長槍一把。

警方調查，案發當時，附近鄰居驚聞朱男與女友吵鬧聲報警，他持短槍追女友過程中，彈匣不慎掉落在自家門口。朱男見警員趕到，匆忙把短槍丟在花盆旁藏匿，警員則在門口發現彈匣後，隨即擴大搜索，果然在花盆旁查獲短槍一把。

警方上樓搜索時，又在2樓房間地板上發現兩顆已擊發的彈殼，天花板上還有兩個彈孔，懷疑他曾在屋內開槍，他見警方追問，事跡敗露，再供出還有一把長槍藏放在歸仁區老家，隨即再赴該處取出長槍。他供稱，該槍枝是蘇姓友人寄放的。